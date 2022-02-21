Путин сообщил Макрону и Шольцу о намерении признать ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин провел телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которых заявил о намерении подписать указ о признании ДНР и ЛНР.

«Владимир Путин информировал об итогах расширенного заседания Совета Безопасности Российской Федерации, на котором рассматривалась текущая ситуация вокруг Донбасса в контексте постановления Государственной Думы по вопросу о признании Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня же поступили обращения руководства ДНР и ЛНР о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население. С учетом всего этого Президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ», – сообщает сайт Кремля.

Уточняется, что Шольц и Макрон «выразили разочарование таким развитием», однако ими была обозначена готовность к продолжению контактов.

