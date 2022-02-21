Путин созвал заседание Совбеза РФ для обсуждения ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совета Безопасности РФ по ситуации в Донбассе.

«Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имея в виду и обращения руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой о признании их суверенитета, и постановление Государственной думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет Донецкой народной Республики и Луганской народной республики», - сказал президент на заседании Совбеза.

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что подавляющее большинство граждан России поддержали был признание ДНР и ЛНР, добавил он. Он отметил, что ситуация с положением республик улучшаться, а признание ДНР и ЛНР останется единственным выходом для Москвы.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что выступает за признание ДПР и ЛНР в случае отсутствия прогресса на переговорах.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за признание ДНР и ЛНР. «Угроза станций – это, конечно, больно, конечно, это неприято. Но, на мой взгляд, время пришло, откладывать нельзя, нужно принимать решение», – заявила Матвиенко.

За признание ДНР и ЛНР высказались также секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу, министр внутренних дел Владимир Колокольцев и директор службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Путин поблагодарил членов Совбеза за выступления и заявил, что решение по вопросу признания ДНР и ЛНР будет принято сегодня.

