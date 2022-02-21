Расчетов в криптовалютах в России не будет

Штрафы для граждан и для юридических лиц за расчеты в криптовалютах получили определение. Банк России предложил установить административный штраф за запрещенные сейчас в нашей стране расчеты в криптовалютах в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей для граждан и от 700 тысяч до 1 млн для банков и некредитных организаций

Статьи по теме: Минфин вступился за право майнить Запрет криптовалюты: неожиданное предложение ЦБ

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект поправок в КоАП. Между тем, сохранение запрета на расчеты в криптовалюте и возможное введение штрафов — это единственный пункт, по которому удалось договориться Минфину и ЦБ в вопросе регулирования криптовалютного рынка.

Ранее Банк России представил поправки в закон о цифровых финансовых активах (ФЗ-259). Регулятор предлагает запретить выпуск, обращение частной цифровой валюты на территории России, а также создание и работу юридических лиц, деятельность физических лиц, способствующих организации выпуска частной цифровой валюты как в РФ, так и за ее пределами.

Жесткий вариант законодательного регулирования применяется в отношении как частной цифровой валюты, выпущенной с использованием объектов российской информационной инфраструктуры, так и за пределами России. Уточняется, что кредитным и некредитным финансовым организациям, субъектам национальной платежной системы запрещается владеть частными цифровыми валютами.

Банки и операторы связи также должны отказать в переводе средств, если у них есть сведения о том, что средства идут в пользу компании или физического лица, осуществляющего деятельность по выпуску криптовалют. В действующем сейчас законе говорится только о том, что как компании, так и физические лица — налоговые резиденты России не вправе принимать цифровую валюту в качестве средства платежа.

ЦБ РФ продолжает настаивать на полном запрете оборота производства криптовалют на территории России, констатировал в беседе с «Экспертом» СЕО и основатель TalkBank Михаил Попов. Позиция Центробанка давно известна, он пытается уберечь российскую экономику от потенциальных рисков, связанных с криптовалютами, и эта логика понятна.

В то же время криптовалюта является важной новой технологией. Она обладает уже подтвержденной ценностью, так как объем операций обеспечивает уровень ликвидности для популярных криптовалютных систем, и, соответственно, обладает ценностью и стоимостью, которую могут получать производители или майнеры, считает эксперт.

С одной стороны, Россия является одной из самых дешевых стран по стоимости электричества в мире, и она, действительно, могла бы обеспечивать очень эффективное производство криптовалют за счет развития майнинга. «С другой стороны, над страной повисла угроза международных санкций с фокусом именно на финансовом секторе и с упором на государственные банки», — указал Михаил Попов.

Накал страстей настолько высок, что речь потенциально идет об отключении со стороны международных платежных систем того же SWIFT и расчетом в международных валютах (доллар, евро). В этих условиях отказываться от альтернативного международного средства платежа, уверен банкир, еще опаснее, чем принять те риски, которые сама криптовалюта несет для граждан. В этой связи, по мнению эксперта стоит смотреть шире на все возможности, которые дает криптовалюта.

Одновременно Михаил Попов поддерживает позицию ЦБ о запрете в расчетах внутри страны в криптовалюте. Логика здесь, по его мнению, должна быть такая же, как и для любых других иностранных валют — расчеты в них на территории России запрещены. Все расчеты идут в рублях, это обеспечивает защиту национальной валюты и экономики. Но в то же время позволяет и гражданам, и юридическим лицам владеть иностранными валютами и по регламентированному порядку продавать и покупать ее у российских кредитных учреждений либо на бирже.

«Такая же логика вполне себе ложится и на цифровые криптовалюты. И на выпущенные иностранными центробанками, и на организованные в частном порядке. В принципе, владение любой иностранной валютой несет в себе валютные риски для владельца. Здесь стабильность цифровых валют или классических национальных на самом деле является очень относительным фактором», — подчеркнул СЕО TalkBank.

«Мы видим значительное падение курсов национальных валют, как это происходило с турецкой лирой в прошлом году. Достаточно устойчивый рост того же биткоина, который, несмотря на высокую флуктуацию, уже уверенно удерживается выше 30 тысяч долларов, показывает достаточную степень ликвидности для того, чтобы рассматривать его как некий финансовый инструмент», — заявил эксперт.

С учетом скорости международных расчетов криптовалюты выглядят хорошим вариантом для быстрых расчетов, что позволяет в случае введения санкций обеспечить финансовые расчеты с миром и защиту национальной экономики от действий санкций, отметил Михаил Попов. Соответственно, исключительно суровый подход вряд ли будет применим. Тем более, что россиянами уже сформированы значительные криптовалют. При этом регуляция самого обмена и использования крипты может быть даже жестче, чем у иностранных валют, и осуществляться она может с привязкой к кредитным учреждениям.

Так происходит и в отношении других активов. Например, металлических счетов, привязанных к стоимости драгоценных металлов, или каких-либо других ценных бумаг с высокой волатильностью фьючерсов, опционов, доступ к которым граждане имеют исключительно посредством специализированных торговых площадок, лицензированных брокеров и кредитных учреждений. При этом в отношении отдельных активов клиентам-физлицам нужно соответствовать критериям квалифицированных инвесторов, для того чтобы иметь право с ними обращаться. В отношении криптовалют возможна такая же логика.