Раскол среди властей Германии из-за «Северного потока — 2» выплеснулся наружу

Как полагает руководитель комитета Бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст, газопровод «Северный поток — 2» следует вывести из-под санкций и исключить давление на него при вводе ограничений в отношении России. Эрнст заявил ТАСС, что США начали вводить экстерриториальные санкции еще до обострения украинского конфликта, но при этом сами покупают нефть из РФ.

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Мнение Эрнста стало ответом на заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок, сообщившей, что Берлин рассматривает все варианты ответа в случае агрессии РФ против Украины — в том числе, в контексте «Северного потока — 2».

«После этого высказывания становится понятно, что Бербок учитывает интересы США, а не интересы Федеративной Республики, — сказал Эрнст. — "Северный поток — 2" нужно держать вдали от этого конфликта. Или может быть Бербок хочет остановить и импорт газа, который поступает по другим трубопроводам?»

Тем не менее, пока Федеральное сетевое агентство Германии так и не возобновило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого транспортного оператора — из-за вопросов организационно-правового характера. Регулятор отметил, что процесс возобновится, когда фирма со штаб-квартирой в швейцарском городе Цуг передаст основной капитал, активы и ресурсы касающийся германского сегмента, в собственность немецкой «дочки». Тогда Федеральное сетевое агентство сможет проверить новые документы. Отсчет периода проверки при этом начнется сначала.

Труба в заложниках у внутренних противоречий

«Северный поток — 2» с самого начала неоднократно оказывался объектом политических манипуляций, хотя политического в этом проекте ничего нет, указывает Никита Донцов, политолог и руководитель коммуникационной группы «Влияние». По его словам, фактически это просто дублирующая ветка газопровода, который успешно работает много лет. Введение ее в эксплуатацию повысит энергобезопасность Европы, а для России, собственно, мало что изменится.

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Глава комитета Бундестага Клаус Эрнст и глава МИД ФРГ Анналена Бербок находятся по разные стороны баррикад немецкого истеблишмента, отмечает старший аналитик компании Esperio Антон Быков. Первый выступает за экономическую целесообразность и внутренние интересы Германии, а вторая — за продавливание интересов США. Прэтому вполне естественно, что на заявления своих оппонентов Бербок обращать внимания не собирается.

Теперь все зависит от времени и того, как будут разворачиваться события вокруг Украины. Для положительного решения Федерального агентства по сетям Германии (BnetzA) по сертификации Gas Europe GmbH в качестве независимого оператора и запуска «Северного потока — 2» необходимо, чтобы не случилось ничего такого, что Запад сможет классифицировать как «вторжение» России на Украину. Только в этом случае процесс сертификации будет продолжен, и на горизонте 2-6 месяцев с момента подачи всех документов немецкой «дочки» Nord Stream 2 AG в BnetzA немецкий регулятор с высокой долей вероятности примет положительное решение, считает эксперт.

Политика «Буриданова осла»

Сырьевые рынки крайне чувствительны к балансу спроса и предложения. Именно поэтому цены на нефть так остро реагируют на новости о возможном сокращении или повышении поставок из той или иной страны. С газом все то же самое: если будет запущен «Северный поток — 2», который, согласно обещаниям Владимира Путина, принесет существенные дополнительные объемы природного газа в Европу, то это непременно собьет спотовую цену газа до 600-900 долларов за тысячу кубометров. Поэтому вполне естественно, указывает Быков, что в Германии есть две противоборствующие силы: одна подыгрывает США и американским поставщикам СПГ, другая ориентирована на внутренние интересы и выступает в пользу более дешевого российского газа.

При Ангеле Меркель силы обеих сторон были примерно равны, поэтому экономическая выгода российского газа брала верх. Но после ее ухода и прошедших в Германии прошлой осенью парламентских выборов баланс сил

немного сместился в пользу «проамериканской» части немецкого истеблишмента, которая пользуется обострением ситуации на российско-украинской границе, чтобы нивелировать с его помощью экономические преимущества «Северного потока — 2».

Если санкции просто заморозят «Северный поток — 2», то для России это не сильно изменит ситуацию, считает аналитик. Европа по-прежнему будет покупать российский газ, просто он будет идти по другим трубопроводам. А вот для Европы это обернется дополнительными экономическими издержками, потому что какое-то время им придется активно диверсифицировать поставки газа с помощью закупок дорогого СПГ.

Что касается Германии, то «заморозка» «Северного потока — 2» нанесет стране и политический ущерб, потому что газопровод является для нее одним из ключей к укреплению политических позиций в Европе и большей независимости от политики США, в той или иной степени использующих украинскую трубу (а точнее, Украину) для продавливания выгодных им решений.

Сертифицировать нельзя затягивать

Если исходить из понятного с юридической точки зрения сценария развития событий, где «вторжения» России в Украину на горизонте полугода не происходит, то сразу после поступления всех документов от немецкой «дочки» Nord Stream 2 AG в Федеральное агентство по сетям Германии у него (по заявлению самого ведомства) будет два месяца минус одна неделя на вынесение решения по сертификации.

Поскольку все основные требования Германии будут соблюдены, то можно будет ожидать положительного решения, говорит Антон Быков. Под вопросом в этом случае останется решение Еврокомиссии (ЕК), которое она должна вынести в срок от 2 до 4 месяцев после положительного заключения BNetzA, но здесь важно учитывать, что формально Германия после собственного одобрения сертификации может и не ждать заключения ЕК, а та, в свою очередь, может подать в Европейский суд на Германию.

В случае же, если «вторжение» (а точнее, то, что Запад решит назвать «вторжением») России в Украину все-таки случится, — а все не то чтобы идет, но просто мчится к такому сценарию — сертификация и запуск «Северного потока — 2» может затянуться на неопределенный срок, заключает Быков.