«Росатом» запустит первые объекты Центра ядерных исследований и технологий в Боливии в 2022-м

Госкорпорация «Росатом» планирует в текущем году сдать два объекта Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в Боливии и приступить к созданию Центра ядерной науки и технологий (ЦЯНТ) в Сербии.

Об этом рассказал президент компании «Русатом оверсиз», отвечающей за продвижение на зарубежных рынках продуктов «Росатома», Евгений Пакерманов. «Если говорить о неэнергетическом применении ядерных технологий, в этом году мы планируем сдать в эксплуатацию первые два объекта Центра ядерных исследований и технологий в Боливии, а именно предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс и многоцелевой центр облучения, а также приступить к реализации проекта ЦЯНТа в Сербии», — рассказал Пакерманов.

В 2017 году в Вене был подписан контракт между агентством по атомной энергии Боливии и Государственным специализированным проектным институтом (входит в «Росатом») на сооружение Центра ядерных исследований и технологий в боливийском Эль-Альто. В июле 2021 года сообщалось, что «Росатом» начал строительство реакторного комплекса — ключевого элемента Центра, который предполагается ввести в эксплуатацию в 2024 году.

ЦЯИТ расположен на высоте 4 000 м над уровнем моря и является самым высотным атомным объектом в мире. На базе Центра будут производиться радиофармпрепараты, которые позволят проводить более 5 000 процедур по диагностике и лечению онкологических заболеваний в год. Помимо этого, в ЦЯИТ, в частности, будет проводиться радиационная обработка сельскохозяйственной продукции, которая позволит повысить ее качество и продлить срок годности, что должно увеличить экспорт.

Соглашение о строительстве Центра ядерной науки и технологий в Сербии было подписано между правительством страны и «Росатомом» в конце прошлого года. В ближайшие три года в Сербии планируется построить Центр ядерной медицины на базе циклотронного комплекса, а также запустить объекты по производству радиофармацевтических препаратов.

Ранее «Эксперт» писал о том, что компания «Росатом» зарегистрировала АО «Русатом Энерджи Проджектс» (АО «РЭП»), которое будет заниматься продвижением и контрактацией на международном рынке продуктов госкорпорации. Компания создана на основе АО «Русатом Оверсиз». Помимо международных продаж интегрированного предложения АЭС, «Русатом Энерджи Проджектс» будет заниматься достройкой мощностной и технологической линейки решений — от систем сверхмалой мощности до реакторов IV поколения. Пост генерального директора нового предприятия занял Андрей Рождествин, ранее работавший региональным вице-президентом по Западной Европе в компании «Русатом — международная сеть», которая также продвигает продукцию госкорпорации за рубежом.