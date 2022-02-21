Россияне отказываются приобретать автомобили по высоким ценам

На российском рынке автомобили дорожают практически без остановки, становясь недоступными для граждан, пишет «Российская газета», ссылаясь на статистику.

Дилеры уже несколько месяцев наблюдают падение спроса со стороны российских потребителей. Но, отмечает газета, при этом спрос по-прежнему превышает предложение, а это значит, что цены продолжат расти и дальше. Согласно опросу портала Дром, россияне не могут приобретать автомашины из-за рекордного роста цен и одновременно нехватки автомобилей у дилеров.

Почти половина респондентов - 46% из тех, кто хотел бы купить автомобиль, - откладывают сделку из-за высоких цен. 22% россиян намерены купить автомобиль в этом году, а 17% будут искать варианты среди подержанных автомобилей. Только 5% респондентов намерены стать владельцами новых автомобилей.

О снижении трафика в дилерских центрах свидетельствует и индекс дорожных контрактов: в январе 2022 года он снизился на 20%, сюда входят данные о расторжении контрактов.

В ассоциации «Российские автодилеры» рассказали изданию, тенденция наметилась в конце октября 2021 года, но в последнее время она усилилась из-за роста заболеваемости штаммом омикрон в стране.

