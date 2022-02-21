Российские производители заморозили цены на сахар

Крупнейшие российские агрохолдинги зафиксировали отпускные цены на сахар, предназначенный для продажи в розницу, на уровне 47 рублей за 1 кг. Заморозка будет действовать до 31 июля 2022 года, сообщает пресс-служба Минсельхоза. В ведомстве также считают, что было бы целесообразно разработать соответствующие рекомендации и для предприятий розничной торговли.

«В соответствии с рекомендациями к торговым политикам производителей сахара, подготовленными Минсельхозом совместно с ФАС России, 20 агрохолдингов зафиксировали отпускные цены для продажи продукции в розницу. В совокупности они обеспечивают 93% производимого в стране сахара. Большинством производителей принято решение о фиксации цен на уровне 47 рублей за кг до 31 июля 2022 года включительно», — сообщили в Минсельхозе.

В министерстве также сообщили о планах в текущем году расширить посевные площади под сахарной свеклой и сформировать запасы сахара в интервенционном фонде. Эти меры должны стабилизировать отпускные цены в условиях существенного роста издержек отечественных производителей. Кроме того, для обеспечения потребностей внутреннего рынка была установлена тарифная льгота на ввоз сахара и сахара-сырца в объеме 300 тыс. тонн до 31 августа 2022 года.

Ранее «Эксперт» писал, что прокуратура Москвы проинформировала председателей Ассоциаций производителей хлебобулочной продукции, сахара и подсолнечного масла о недопустимости необоснованного завышения цен. Чтобы этого не произошло, прокуроры ведут мониторинг ситуации с ценами.

