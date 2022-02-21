С помощью событий на Украине США сдувают свой «пузырь»

Информационная шумиха и динамика стоимости российских активов действительно практически повторяет то, что было в 2014 году, и трейдеры и инвесторы, работавшие тогда на финансовом рынке РФ, по их собственному признанию, испытывают чувство дежа вю.

Конфронтация России и НАТО, тема расширения альянса на Восток, минские соглашения по ЛНР и ДНР — все это действительно неотъемлемые атрибуты того времени. Причем как и тогда, информационные агентства буквально бомбардируют финансовый рынок, едва ли не каждые 15 минут заставляя цены на активы вздрагивать от той или иной информации, которая порой даже оказывается классическим вбросом. Но это все уже не имеем никакого значения, поскольку на биржевых площадках царит идеальный шторм.

Статья по теме: Nasdaq, Dow и S&P500: «крест смерти» и другие прелести войны

И тем не менее, среди важный особенностей, которые бросаются в глаза в этот раз — это фактически синхронизация рынков России, США и Европы. В 2014 году такого не было и в помине, напротив, под ударом тогда был только российский рынок, а в Америке, например, наблюдался рост.

Сейчас американские индексы вполне успешно движутся вниз, а некоторые акции, причем из списка крупнейших по капитализации, больше похожи на лопнувший пузырь. Взять для примера хотя бы Netflix и Facebook, который теперь называется Meta. От своих максимумов стоимость каждой из этих бумаг снизилась примерно на 45%.

Складывается ощущение, что данная геополитическая напряженность очень выгодна самим Штатам для решения совсем других вопросов.

Статья по теме: Dow: худший обвал года. Идеальный шторм на горизонте

Во-первых, после 2020-го года на фондовом рынке Америки вырос настоящий пузырь, который начали активно сдувать еще в прошлом году, и есть огромное количество акций, которые потеряли порядка 70 и более процентов своей стоимости. Однако сдутие пузыря еще не завершено, и еще «есть над чем работать».

Вторая проблема — взлетевшая до небес инфляция, с которой необходимо бороться. И Федеральная резервная система уже готова начать с марта повышать ставки, а программа количественного смягчения будет завершена уже в ближайшие недели.

Сценарии хитрый и очень хитрый

По мнению многих экспертов, экономика не готова к резкому ужесточению политики Федрезерва, и эти шаги могут привести к сваливанию в новый кризис. Более того, уже есть все предпосылки того, что кризис этот наступит в перспективе полутора лет.

На это указывает самый точный кризисный предсказатель за всю историю — кривая доходностей трежерис. Разница ставок между 10-летними и 2-летними бумагами стремительно сокращается, что уже указывает на экономический спад, а при достижении отрицательного значения, называемого инверсией, это станет сигналом к рецессии. Последний раз такое было в середине 2018-го года, а кризис грянул, как известно, в начале 2020-го.

Конечно же, США в огромным удовольствием спишут все эти вещи на события вокруг Украины. Неважно, что выглядит это не совсем логично, с этим никто не будет разбираться. А динамика американских индексов, которые вдруг стали повторять динамику российских активов, как раз и закладывают в умы наблюдателей теорию о том, что причина снижения на биржах США — украинские события.

Конечно, сложно сказать, чем все закончится, однако пока все указывает именно на это. Впрочем, есть еще один более хитрый сценарий — любая геополитическая разрядка может стать позитивном для рынков, что нивелирует негатив от повышения ставок Федеральной резервной системой, хотя бы на время.

Иран, нефть и логистика

И еще один момент, который просто не может остаться за пределами внимания. Это цены на нефть: они вплотную приблизились к уровню в 100 долларов за баррель, и ровно как в 2014 году пошли активные действия по снятию санкций с Ирана. Безусловно, это продиктовано желанием как-то сбить цены, которые являются едва ли не ключевым драйвером инфляции во всем мире, так как резко увеличивают логистические расходы, а последние затем трансформируются в рост цен на товары.

И здесь, к слову, аналогии с событиями 2014 года еще более впечатляющие: если в поисковиках вбить соответствующие слова, то можно сразу же попасть на заголовки апреля-мая 2014-го, о том, что вопрос снятия санкций с Ирана фактически решен. Точно такие же начали появляться на прошедшей неделе.

Конечно, такой шаг позволит значительно увеличить предложение на рынке, что повлияет на цену. Тем более, что спекулянты с удовольствием начнут игру на понижение, если только не будут введены санкции в отношении энергетического сектора России.