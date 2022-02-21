Спектакль «Плутни Скапена + Лекарь поневоле»

Метод мгновенных актёрских перевоплощений, сотни переодеваний и моментальная смена костюмов и образов эпохи французских париков и кринолинов в «Лекаре поневоле». А после антракта в той же сценографии радикально другой Мольер – время джаза, куража, итальянской мафии и артистической роскоши чёрно-белого сверкающего стиля – опасный антураж «Плутней Скапена». Два Мольера вместе – фирменный «Сатирикон» безудержной положительной энергии.

Даты: 21 февраля; 15,16 марта

Сцена «Планета КВН» (ул. Шереметьевская, 2)