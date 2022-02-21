США намерены запретить обрабатывать транзакции банков России

Администрация президента США Джо Байдена готовит обновленный пакет санкций, в котором готовятся меры против российских банков. В частности, предлагается запретить финансовым учреждениям США обрабатывать транзакции крупнейших российских банков, сообщает Reuters, ссылаясь на три источника, знакомых с этим вопросом.

По словам собеседников СМИ, санкции будут введены в случае вторжения России в Украину. Власти США, по данным агентства Reuters, намерены новыми мерами нанести существенный ущерб российской экономике, прекратив «корреспондентские» банковские отношения между крупнейшими банками России и банками США, которые производят международные платежи.

Собеседники издания также уточнили, что власти США могут ввести санкции против российских граждан и компаний, фактически исключив их из банковской системы США и запретив им торговать с американцами. Помимо этого, планируется заморозить их активы в стране.

Источники отметили, что пакет санкций может измениться в последнюю минуту, и пока неясно, кто попадет под них, но это могут быть ВТБ, Сбербанк, ВЭБ, Россия и Газпромбанк. Если администрация сочтет это необходимым, она может освободить определенные транзакции от ограничений.

Ранее западные страны пригрозили Москве жесткими санкциями, если она вторгнется в Украину. Соединенные Штаты, в частности, разработали ряд законопроектов, предусматривающих блокировку торговых сетей для России, введение запрета на экспорт продукции из различных отраслей промышленности и ограничение доступа к международным финансовым рынкам, включая отключение от международной межбанковской системы SWIFT.

