Сюжет дня: рынок акций лихорадит на фоне геополитических рисков

Акции российских компаний обрушились по итогам торгов на Мосбирже в понедельник, 21 февраля. Сильнее всего просели бумаги «Сбербанка» («обычка» -16,73% до 208,40 рублей, «префы» -15,91% до 201,57 рублей), «Роснефти» (-14,15% до 446,60 рублей), ВТБ (-15,65% до 0,03 рублей), VK Group (-14,99% до 475,4 рублей).

Давление на рынок оказывала геополитическая ситуация и риски санкций из-за обострения ситуации у границы с Украиной. К частности, в новом пакете санкций, подготовленном с американской стороны, в случае развития конфликта и вторжения России на Украину, финансовым учреждениям США запретят обрабатывать транзакции для крупных российских банков.

Кроме того, в понедельник Совет безопасности России взял на рассмотрение вопрос признания независимости Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР). Если Россия решит поддержать республики, это может грозит ей новыми ограничениями со стороны зарубежных партнеров.

Индексы упали до минимумов ноября 2020 года. Индекс Мосбиржи к концу торгов снизился на -10,50% до 3036,88 пунктов. Индекс РТС опустился на -13,21% до 1207,5 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:49 мск составила 94,93 долларов за баррель (-0,51%). Российская валюта слабела – 78,75 рублей за доллар.