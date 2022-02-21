ЦБ объяснил, почему цены вырастут еще больше

Учитывая рост цен за последние четыре месяца и произошедшее ослабления курса рубля, Банк России повысил прогноз годовой инфляции на первый квартал 2022 года до 8,5% в годовом выражении. Об этом говорится в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике. Регулятор также предупредил, что рост цен продолжится из-за увеличения доли импортного продовольствия, слабого курса рубля и сохраняющихся логистических проблем на мировых рынках.

«В части продовольственной инфляции сохраняются риски, связанные с урожаем овощей, а также мировой конъюнктурой. Более быстрое, чем обычно, повышение доли их импорта в ближайшие месяцы дополнится влиянием произошедшего ослабления рубля. Кроме того, по прогнозу ФАО, в первом полугодии 2022 г. ожидается сохранение дисбалансов спроса и предложения на глобальных рынках продовольствия, что также формирует проинфляционные риски», — говорится в докладе ЦБ.

В сегменте непродовольственных товаров потребительского рынка в первые месяцы текущего года, по мнению регулятора, следует ожидать сохранения высоких темпов роста цен из-за «инерционности переноса затрат». Логистические проблемы на глобальных рынках сохранятся, также как и «более слабый курс рубля из-за повышенной страновой риск-премии». Инфляционные ожидания экономических агентов также будут несколько выше, чем ожидалось ранее, что окажет дополнительное проинфляционное влияние на динамику цен.

Инфляция, наблюдаемая в данный момент, по мнению ЦБ, указывает на «возросшую инерционность инфляционных процессов на фоне нарастания издержек производства в условиях удорожания сырья и материалов для производителей, высокого уровня мирового спроса и превышения спросом предложения из-за сохраняющихся перебоев в поставках на глобальных рынках».

«Устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей и позволяет производителям переносить издержки в цены. Кроме того, расширение производства ограничено ростом заработных плат на фоне растущей нехватки рабочей силы, что, в свою очередь, формирует дополнительные издержки для предприятий», — следует из доклада ЦБ.

Ранее «Эксперт» писал, что годовой прирост цен на продовольственные товары увеличился в январе в большинстве российских регионов за счет подорожания плодоовощной и молочной продукции. Темпы роста цен на непродовольственные товары также продолжили повышаться. В большей части регионов ускорилось подорожание легковых автомобилей и моторного топлива. Продолжилось подорожание авиабилетов, связанное с увеличением цен на авиационный керосин и расширением спроса. В некоторых регионах повышение стоимости жилищных услуг было сильнее, чем годом ранее.

