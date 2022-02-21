ЦБ привел доказательство рекордных темпов продаж жилья

Объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, по итогам прошлого года достиг почти 3,1 трлн рублей. Только в IV квартале россияне вложили в строящееся жилье 0,9 трлн рублей, что является максимальным показателем с начала реформы, и подтверждает высокие темпы продаж квартир в новостройках. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

«Объем средств, депонированных на счетах эскроу, почти достиг 3,1 трлн рублей. Более 98% – средства населения, из которых 80% застрахованы системой страхования вкладов (до 10 млн руб.). Максимальный с начала реформы объем привлеченных средств, зафиксированный в IV квартале (0,9 трлн руб.), свидетельствует о сохранении высоких темпов продажи жилья», — говорится в обзоре «О проектном финансировании строительства жилья в IV квартале 2021 года».

В Центробанке также отметили, что проектное финансирование застройщиков в данный момент является одним из основных драйверов корпоративного кредитования. Портфель кредитов застройщикам по итогам года вырос до 2,6 трлн рублей и составил 5% от совокупного портфеля юрлиц.

Ранее «Эксперт» писал, что решение о запуске схемы эскроу-счетов с 2020 года было принято в 2018 году, когда государство оценило «проблему обманутых дольщиков». Новый механизм предполагает, что средства покупателей жилья размещаются на счетах эскроу и доступ к ним застройщик получает только после сдачи объекта. А реализовать проект он должен либо на собственные деньги, либо за счет кредитов.

Эксроу-схема гарантирует покупателям сохранность средств, только вот обходятся эти гарантии гораздо дороже. И дело не только в резком скачке цен на недвижимость, драйверами которого стали льготная ипотека и стремительный взлет цен на жилье. Дополнительным фактором подорожания оказалось то, что теперь застройщик не заинтересован в том, чтобы продавать дольщику жилье дешевле.