Участвовавшие в Олимпиаде в Китае российские спортсмены прибыли в Москву

В столичный аэропорт Шереметьево прибыл самолет с россиянами, принимавшими участие в зимних Олимпийских играх в Пекине.

В числе прибывших — трехкратный чемпион ОИ лыжник Александр Большунов, олимпийская чемпионка фигуристка Анна Щербакова, а также взявшие серебро российские хоккеисты.

На XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине соревновались спортсмены из 91 страны, было разыграно 109 комплектов наград. В общей сложности Россия завоевала 32 медали — шесть золотых, 12 серебряных, и 14 бронзовых — и заняла девятое место в медальном зачете. Победителем стала сборная Норвегии, у которой 16 золотых, восемь серебряных и 13 бронзовых медалей. На втором месте команда Германии (12-10-5), на третьем — сборная Китая (9-4-2).

По суммарному количеству наград россияне оказались на втором месте. Лидерами стали также норвежцы с 37 медалями; на третьей строчке — немцы (27).

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, подводя итоги Игр, в интервью ТАСС назвал лучшим игроком российской команды лыжника Александра Большунова.

Накануне, 20 февраля, мужская хоккейная сборная завоевала серебро, уступив команде Финляндии в финале Олимпиады. Говоря о результате российской сборной по хоккею, Третьяк подчеркнул, что выйти в финал — также достойный результат. «Ни американцы, ни канадцы туда не попали. Тем более это молодые для сборной тренеры, не такие опытные», — сказал он.

Лыжник Александр Большунов выиграл три золотые и по одной серебряной и бронзовой медали. Это стало рекордом среди лыжников-мужчин по числу наград на одной Олимпиаде. На церемонии закрытия Игр Большунов выступил знаменосцем сборной. Всего российские лыжники взяли 11 медалей, четыре из них золотые.

Два золота завоевали фигуристы: Анна Щербакова победила в женском одиночном катании, сборная России вышла на первое место в командном турнире.

Сборная ОКР с пятнадцатилетней фигуристкой Камилой Валиевой в составе 7 февраля победила в командном турнире по фигурному катанию, однако церемония награждения была отложена. Россиянка стала лучшей в короткой программе, но в произвольной совершила ряд ошибок и оказалась четвертой по итогам личного турнира фигуристок.

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков оценил медальный итог Игр «однозначно как успешный». Россия обновила национальный рекорд по числу медалей, завоеванных в рамках одной зимней Олимпиады. Предыдущим лучшим результатом было 29 (11, 9, 9) — у советской сборной на Олимпиаде-1988 в Калгари и у команды РФ на Играх-2014 в Сочи.