УГМК, Evraz, ТМК и РМК инвестировали в кампус для УрФУ пять миллиардов рублей

Несколько крупных российских компаний заявили о готовности инвестировать в создание нового кампуса Уральского федерального университета (УрФУ).

В проект готовы вложиться Evraz, УГМК, глава РМК Игорь Алтушкин, а также «Синара» и ТМК, пишет «Интерфакс». По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в общей сложности на создание кампуса компании выделили пять миллиардов рублей.

В кампус войдет комплекс зданий Деревни Универсиады, в том числе пять современных общежитий, общественный и медицинский центры, а также тренировочное поле с беговыми дорожками. После Универсиады на территории кампуса планируют построить корпуса для институтов радиоэлектроники и информационных технологий, экономики и управления. Кроме того, там откроется специализированный учебно-научный центр (лицей СУНЦ УрФУ) с учебными и научными лабораториями, коворкингами и аудиториями-трансформерами. Пользоваться комплексом смогут одновременно 7 700 человек.

Как сообщает пресс-служба департамента информационной политики Свердловской области, соглашение с президентом группы «Синара», председателем совета директоров ТМК Дмитрием Пумпянским было подписано сегодня, 21 февраля, на площадке Минобрнауки РФ в присутствии главы ведомства Валерия Фалькова. «Нам важно, чтобы молодежь не уезжала из регионов и имела возможность получить качественное высшее образование, трудоустроиться и реализовать себя на малой родине. Строительство кампусов мирового уровня в кооперации с компаниями из реального сектора экономики призвано решить эту проблему, сделать региональные университеты привлекательным местом для студентов», — сказал Фальков. Уточняется, что соглашение с ТМК будет действовать до конца 2024 года.

XXXII Всемирные студенческие игры 2023 года пройдут в Екатеринбурге в августе 2023 года. Это будет 32-я по счету летняя Универсиада;

ожидается, что в ней примут участие 150 стран. Количество охваченных университетов должно составить 2 600; прогнозируемое число участников — 11 500 человек. Впервые в истории проведения Универсиады в программу войдет культурный блок.

Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина — федеральный университет в Екатеринбурге, один из крупнейших вузов России. В настоящий момент в УрФу обучаются 36 тысяч студентов.

Ранее «Эксперт» писал, что в реестр аккредитованных образовательных программ в сфере искусственного интеллекта внесена магистерская программа «Прикладной анализ данных», реализуемая Институтом радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ) Уральского федерального университета совместно со Сбербанком. Как отметили в пресс-службе УрФУ, смежный статус программы, включающий разработку корпоративных приложений и анализ данных, позволяет подготовить специалистов более широкого профиля. Учиться на ней будет проще тем, кто обладает навыками разработки на одном из промышленных языков программирования, при этом программа открывает доступ для ребят со схожих гуманитарных специальностей. Для кого-то это шанс оказаться в большом мире информационных технологий, при этом не имея серьезного технического бэкграунда.