Украина напоследок ударила по шахтам

Сегодняшние артиллерийские обстрелы объектов угольной и энергетической промышленности Донбасса со стороны ВСУ, к счастью, не нанесли значительного урона инфраструктуре шахт. Однако данные действия свидетельствуют о том, что власти Украины в ближайшей перспективе, похоже, не стремиться сохранить для себя экономические ресурсы региона.

На фоне обращения главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина с просьбой о ее признании к Президенту России Владимиру Путину, артобстрелы промышленных предприятий выглядят как превентивное признание собственного поражения по итогам противостояния на Донбассе. Правда, стреляют украинцы, к счастью, до сих пор не слишком метко.

Как сообщили «Эксперту» в Министерстве угля и энергетики ДНР, сегодня около полудня в результате обстрела был обесточен западный вентиляционный ствол шахты им. Скочинского ГУП ДНР «Донецкая угольно-энергетическая компания». На момент обстрела в шахте находилось смена горняков. На шахту были вызваны военизированные горноспасательные части, 266 человек было поднято на-гора, проведены дегазационные мероприятия.

В 12:20 на шахте «Лидиевка» в результате резких скачков напряжения из-за вызванных обстрелом перебоев в сети остановился вентилятор главного проветривания и подъемная машина в грузо-людском стволе. Это предприятие сейчас работает в режиме водоотлива, под землей на момент ЧП находились всего 8 шахтеров.

Поскольку подъемная машина встала, то оперативно выдать на-гора людей возможности не было. Их вывели на свежую струю, где они вынуждены были ждать выезда на поверхность. К операции также пришлось привлечь отряд отряд горноспасателей и проводить дегазацию.

Затем в ходе продолжения обстрела Донецка обесточивание произошло и на шахте имени Челюскинцев. В результате боевых действий также имел место скачок напряжения, который привел к остановке одного из двух вентиляторов главного проветривания (ВГП). Под угрозу были поставлены жизни свыше 100 шахтеров, но специалистам предприятия удалось за несколько минут запустить ВГП в работу по резервной линии. Рудничная атмосфера на шахте осталась в норме.

Каждый из приведенных эпизодов мог закончится масштабной подземной катастрофой. Таких «массированных» эвакуаций из шахт не было, пожалуй, начала конфликта. Стоит отметить, что сегодня артиллерия украинских силовиков целенаправленно била не только по позициям народной милиции ДНР и жилим кварталам, но и по гражданским инфраструктурным объектам, устроив настоящую охоту на энергоподстанции и, видимо, сознательно ставя под угрозу работу угольных шахт и жизни шахтеров.

В свете того, что на Украине регулярно происходят громкие скандалы, связанные с бизнесом на закупках донбасского угля, а бывший президент Петр Порошенко и вовсе попал из-за подобных обвинений под следствие и суд, стрельба пушек ВСУ по угледобывающему сектору выглядит даже немного сюрреалистично. Однако для шахтеров и просто жителей Донбасса это самая что ни на есть жесткая, если не сказать жестокая, реальность.

Если людей обстрелами можно запугать и выдавить из ДНР, то угольные шахты в эвакуацию никто не отправит. Всерьез рассчитывая на успех наступления и на возвращение Донбасса под свой контроль вопреки Минским соглашениям силовым путем, стараться причинить вред его инфраструктуре и промышленности не следовало бы. Это, мягко говоря, не самый лучший бизнес-план. Такие действия можно объяснить лишь желанием превратить регион в выжженную землю.

«У Украины уже иллюзий никаких нет. Донбасс никогда не перейдет под ее контроль. Почему бьют по критически важным объектам инфраструктуры? Из желания сделать максимально больно ДНР и ЛНР. Одно дело обстрелять жилые кварталы. Другое - парализовать экономику, основой которой является энергетика, поскольку без нее ничего не функционирует. В тоже время добыча угля идет, уголь экспортируется, поступают средства. Так что это самый сильный и болезненный удар, который Украина могла бы нанести», — заявил «Эксперту» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

То, что угледобывающие предприятия становятся мишенью для украинской артиллерии из-за конкуренции между украинскими же бизнес-структурами, зарабатывающими на закупках угля, эксперт считает маловероятным.

«Конечно, Украина настолько коррумпирована, что там, если есть возможность заработать, вопросы национального престижа уходят на второй план, а люди просто хотят делать реальный гешефт. Но в текущей ситуации — это исключительно желание украинских силовиков причинить наиболее масштабный ущерб экономике Донбасса», — заключил Игорь Коротченко.