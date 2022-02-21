Узнать из тысячи

Домашних животных могут начать маркировать в обязательном порядке. Об этом в январе со ссылкой на Минсельхоз «Известиям» сообщил первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В интервью интернет-газете он отметил, что кошек, собак и других питомцев планируется добавить поправками в законопроект.

Предполагается, что в случае принятия закона, вся информация о животных, в том числе домашних, будет храниться в единой федеральной базе данных. Это должно стать одним из шагов по выполнению поручений президента Владимира Путина по формированию в обществе ответственного отношения к животным, которого он подписал в мае 2021 года. Одним из пунктов стало создание механизмов стимулирования стерилизации, вакцинации и маркирования домашних питомцев.

Однако, по мнению экспертов, для ответственного отношения к животным этого мало. Одна их важных, но пока не решенных проблем – культура выгула собак. Автор «20 идей для развития России» Дмитрий Давыдов предлагает радикальное решение – не только промаркировать всех животных, но и ввести обязательные генетических паспорта или лицензии для всех собак с владельцами.

Много милоты, много вреда

Согласно статистике, россияне все чаще заводям домашних животных. По итогам 2020 года, количество кошек увеличилось на 8,1 млн и достигло 40,8 млн, собак – на 4 млн, составив 22,6 млн. В общей сложности питомцы жили в 59% российских домохозяйств, или 65,43 млн. Еще в 2017 году эти цифры были скромнее – 54%. При этом у каждого пятого владельца есть и кошка и собака. Об этом в январе прошлого года сообщал Интерфакс со ссылкой на исследование Mars Petcare.

По данным того же издания, Россия в тройке лидеров по количеству кошек, после Китая и США и на четвертом месте по количеству собак – здесь нас обгоняют Китай, США и Бразилия.

При этом недавно ученые из США пришли к неутешительным выводам – питомцы способствуют приближению глобального потепления. Так, по расчетам профессора Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окина, на примерно 160 миллионов собак и кошек приходится от 25 до 30 процентов воздействия на окружающую среду в США Причина – потребление мяса. Как сообщало РИА Новости, количество выбросов от питомцев достигает 64 млн тонн СО2 – это эквивалент годовых выхлопов 13 млн автомобилей.

Впрочем, не все коллеги согласны с ученым и считают, что все же большинство животных питаются кормом, который производится из субпродуктов пищевой промышленности.

Однако у ученых есть единый вывод: чем больше животное, тем больше от него углеродного следа и советуют не перекармливать домашних питомцев.

Тем временем в России пока не решены более базовые проблемы, связанные с домашними питомцами: в стране по факту никто не контролирует и не заставляет владельцев убирать за своими животными. В некоторых регионах штрафы все же существуют, например, в Москве, он составляет от тысячи до двух тысяч рублей.

А это серьезная проблема – рост числа собачьих экскрементов создают серьезную угрозу не только для экологии, но и для жизни человека.

Но начнем с природы – эксперты отмечают, что они медленно разлагаются и вредят почве, но и для жизни человека.

А недавно газета Ecological Solutions and Evidence опубликовала исследование бельгийских ученых, которые пришли к выводу, что моча и фекалии собак угрожают биоразнообразию на планете. Дело в том, что они содержат фосфор и азот, которые в больших объемах опасны для растительного мира. Специалисты посчитали – на каждую собаку в год в среднем приходится пять килограммов фосфора и одиннадцать килограммов азота.

Что касается вреда для человека, то собачьи фекалии содержат помимо всего перечисленного множество вирусов, бактерий и паразитов, которые вызывают тяжелые заболевания. Например, по некоторым данным, не менее 40% домашних животных страдают от глистов. Их много - 82 вида. Причем 32 из них могут паразитировать и у человека.

А теперь еще немного неприятных выводов от ученых – по данным исследования группы американских ученых, основной источник бактерий в зимнем городском воздухе - собачьи фекалии.

Тест на ДНК

«Предлагаем проводить регистрацию государственными органами в сотрудничестве с частными лабораториями на платной основе в течение двух лет после опубликования соответствующего федерального закона. В качестве исключения предлагаем освободить от обязательной регистрации собак спецслужб, собак-поводырей и собак, содержащихся в приютах для бездомных животных. Также предлагаем сделать льготной регистрацию питомцев для пенсионеров, инвалидов и других социально уязвимых граждан», – отмечается в «20 идеях».

Подобные системы уже действуют в других странах. В 2011 году в США впервые стартовал коммерческий проект по анализу ДНК экскрементов собаки с целью определения ее владельца. В 2016 году подобная система заработала в Испании. Там владельцев собак обязали привести животных к ветеринару и сдать анализ крови.

В случае обнаружения фекалий, коммунальные службы передают их полиции, а полиция – на анализ в лабораторию. Владельцу грозит штраф в несколько сотен евро.

Дмитрий Давыдов также предлагает ввести суровый штраф и в России, правда после двух лет переходного периода, а также наказывать за выгул незарегистрированных собак.

«Тогда в случае обнаружения правонарушения любой гражданин сможет вызвать коммунальную службу или доставить образец в лабораторию самостоятельно для идентификации источника загрязнения. Часть штрафов будет поступать сертифицированным частным лабораториям в качестве оплаты их работы, а другая часть может быть направлена на строительство соответствующей инфраструктуры в городах для выгула собак», - считает Давыдов.

Все эти меры позволят сделать улицы чище, а также снизить угрозу распространения тяжелых заболеваний. Поэтому очень важно обратить внимание правительства на эту инициативу, ведь без поддержки её будет невозможно реализовать.