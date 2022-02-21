В Китае отметили значительное отставание США от РФ в области гиперзвукового оружия

Китай считает, что Соединенные Штаты существенно отстают от России в области гиперзвукового оружия. Мнением по данному вопросу поделился в своей статье для платформы WeChat военный обозреватель Шао Юнлин. В качестве главного аргумента он провел в пример успешные испытания гиперзвукового комплекса «Кинжал» в Арктике.

В материале отмечается, что испытания проводились с целью проверки взаимной адаптации истребителя МИГ-31К и ракеты «Кинжал» к условиям Арктики. В настоящее время комплексы развернуты в южной части страны, но после испытаний они могут появиться на Северном флоте и в Восточном военном округе, отмечает эксперт.

«"Кинжалы" не просто находятся на вооружении, Россия постоянно тестирует и совершенствует их. В сочетании с истребителем Миг-31К эта ракета значительно увеличит противокорабельные возможности Военно-морского флота России», - отмечается в статье.

Все это, по мнению китайского наблюдателя, увеличивает разрыв между США и Россией в области исследований, разработок и применения гиперзвуковых ракет. И Соединенные Штаты обеспокоены этим, уверен Юнлин. За последние два года Вашингтон запустил несколько проектов, но ни один из них не был доведен до ума, резюмирует эксперт.