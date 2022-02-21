В Кремле отреагировали на данные США о возможных терактах в России

Кремль в настоящее время расследует сообщения, поступившие из Вашингтона о возможных терактах в РФ. Также выясняется, получали ли Соединенные Штаты информацию от спецслужб о возможных терактах в Москве и Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это очень и очень необычная практика — подобные публикации со стороны дипломатических представительств. И мы только сейчас выясняем, были ли какие-то сигналы от американцев через спецслужбы, но на данный момент я не знаю, что такие были», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее из диппредставительства США в Москве поступили сообщения о возможных терактах в России. В частности, сообщилось, что нападения могут произойти на торговые центры, железнодорожные вокзалы, станции метро и другие места массового скопления людей в Москве и Санкт-Петербурге.

В ответ на эту информацию официальный представитель МИД России Мария Захарова поинтересовалась, передавали ли американские дипломаты «соответствующие данные российским коллегам по партнерским каналам».

Посольство США опубликовало сообщение о возможных атаках на фоне распространенной в западных СМИ информации о предполагаемых планах России напасть на Украину. Информация о предполагаемых планах России напасть на Украину распространяется в западных СМИ с осени прошлого года.

