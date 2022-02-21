В России введены QR-коды для граждан с антителами

Начиная с 21 февраля россияне смогут получить сертификат переболевшего COVID-19 на основании результата теста на антитела к коронавирусу, говорится в приказе российского Минздрава. Раньше сертификат могли получить только вакцинированные и люди, которые официально переболели инфекцией, а также те, у кого был медицинский отвод от вакцинации. Сертификат выдавался сроком на один год.

Согласно документу, с 21 февраля сертификаты будут содержать данные о полном курсе вакцинации против коронавируса, перенесенном заболевании или наличии информации о положительном тесте на антитела на Едином реестре. Срок действия сертификата составляет шесть месяцев с даты получения результата анализа.

В то же время при выдаче такого сертификата нет требований к уровню антител. Их присутствия в организме достаточно, сообщили в Министерстве здравоохранения. Сертификат также может быть выдан при наличии антител и положительного ПЦР-теста: тогда датой постановки диагноза будет считаться день, в который он был получен, а срок действия QR-кода составит один год.

В российских регионах власти сами могут определять конкретные объекты, для посещения которых необходимо предъявить QR-код. Например, в Москве они нужны для похода в театры или музеи. В Татарстане с 22 ноября 2021 года сертификат стал обязательным для общественного транспорта. С 21 февраля они были отменены.

