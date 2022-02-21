В Россию прибыли более 60 тысяч беженцев с юго-востока Украины

Около 61 000 жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) прибыли в Россию после объявления эвакуации из-за обострения ситуации в регионе. Об этом сообщил врио главы МЧС Александр Чуприян.

«По итогам работы за ночь число прибывших в Россию жителей Донбасса выросло до 61 тысячи», — цитирует ТАСС Чуприяна. По его словам, уже принято девять поездов с беженцами. Многие отправились из Ростовской области в другие регионы России. Более 1000 беженцев уже получили выплату, назначенную российским президентом, в размере 10 000 руб. Подали заявления на компенсацию около 4000 человек. На эти цели Ростовской области было выделено дополнительно 5 млрд руб.

Прибывающим в Россию беженцам проводят обязательное ПЦР-тестирование, менее 20 человек получили положительные результаты. В отношении зараженных коронавирусом принимают меры вплоть до госпитализации и временной изоляции.

Ранее главы ДНР и ЛНР объявили о массовой эвакуации граждан, ссылаясь на имеющиеся у Киева планы по военному наступлению на неподконтрольные территории. Разведка ДНР якобы получила план наступательной операции киевских силовиков на Донбасс, сообщили 19 февраля в народной милиции самопровозглашенных республик.

