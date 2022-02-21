Великобритания отменила самоизоляцию для больных COVID-19

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 2 февраля отменяется самоизоляция для заболевших, сообщает «РИА Новости».

«Сегодняшняя стратегия касается того, как будет устроена наша жизни в Англии. Во-первых, мы отменим все оставшиеся ограничения внутри страны. С этого четверга, 24 февраля мы отменяем обязательное требование соблюдать самоизоляцию после положительного теста на COVID-19», – сказал Джонсон во время выступления в парламенте.

19 января «Эксперт» сообщал, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что с 25 января на территории Англии отменяются обязательные ковид-паспорта и требование о ношении масок в общественных местах, сообщает ТАСС.

«Ковид становится эндемическим заболеванием, а значит нам нужно будет заменить нынешние юридически обязывающие требования на рекомендательные меры. Срок действия требований по самоизоляции истекает 24 марта, я ожидаю, что они не будут продлены. Более того, если нам позволят данные, я бы хотел поставить на голосование в Палате общин вопрос о том, чтобы сдвинуть дату на более ранний срок», – заявил Джонсон, выступая в британском парламенте.

