ЕС пообещал ответить на признание ДНР и ЛНР

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что считает признание Россией ДНР и ЛНР нарушением международного права и Минских соглашений.

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«Признание двух сепаратистских территорий на Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с Украиной», – написал Боррель в твиттере.

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Ранее «Эксперт» сообщал, что президент России в присутствии главы ЛНР Леонида Пасечника и главы ДНР Дениса Пушилина подписал указ о признании ДНР и ЛНР.



