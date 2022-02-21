ЮТэйр в начале апреля запустит прямой рейс из Тюмени в Казахстан

Авиакомпания ЮТэйр со 2 апреля начнет осуществлять прямые рейсы по маршруту Тюмень — Петропавловск (Казахстан).

«Полеты будут выполняться по субботам на самолете ATR 72 вместимостью 70 человек», — говорится в сообщении авиаперевозчика.

Вылет из Тюмени планируется производить в 09:10, из Петропавловска — в 12:30. Стоимость билетов начинается от 3,2 тыс. рублей.

Отмечается, что пассажиропоток из Тюменской области в Казахстан довольно большой, поэтому прямой рейс крайне востребован. «При необходимости мы увеличим частоты и добавим прямые маршруты в другие города Казахстана», — сообщил президент «Utair — пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

ЮТэйр — четвертая по величине авиакомпания в России после группы «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний». Основные акционеры компании — созданная структурами «Сургутнефтегаза» компания «АК-инвест», Ханты-Мансийский автономный округ и Тюменская область. В 2020 году услугами перевозчика воспользовались 4,8 млн человек; в 2021 году объемы пассажирских перевозок авиакомпании выросли в полтора раза, до 7,1 млн человек.

Ранее «Эксперт» писал, что ЮТэйр с 31 мая запустит прямые рейсы из Нижневартовска (ХМАО) в Краснодар. На прошлой неделе виакомпания S7 Airlines сообщила, что с 23 февраля начнет выполнять полеты из Екатеринбурга в Фергану (Узбекистан). В марте сразу две авиакомпании откроют прямые регулярные рейсы между Петербургом и Баку: 5 марта перелеты по этому направлению начнет осуществлять авиакомпания Smartavia, а с 17 марта национальный перевозчик «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) возобновит прямые рейсы между двумя городами, приостановленные в марте 2020 года.