За авокадо в Мексике начали убивать

В мексиканском штате Мичоакан, как и в большинстве из трех десятков других мексиканских штатов, разгул преступности. Однако и на этом фоне Мичоакан сумел отличиться, сообщает Times.

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Мексиканские наркокартели, известные склонностью к насильственному и крайне жестокому решению всех проблем, что называется, «прессуют» крестьян. Все дело в том, что Мичоакан – единственный в Мексике штат, которому разрешено экспортировать в Соединенные Штаты авокадо. Именно этот плод, прозванный «зеленым золотом», привлек внимание наркобаронов, дела которых в последнее время идут неважно.

Бандиты, главным образом из картеля Нового поколения Халиско хватают, мучают и убивают крестьян, которые отказываются отдавать урожай.

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Ситуация приобрела в Мичоакане такие масштабы, что более 35 тыс. крестьян были вынуждены покинуть свои дома из-за кровавых разборок между противоборствующими бандами с применением гранатометов, бронированных автомобилей и дронов, сбрасывающих взрывчатку, как самые настоящие бомбардировщики.

На минувшей неделе правительство США наложило временный запрет на импорт авокадо из Мексики, поставив под угрозу почти трехмиллиардный бизнес. Запрет продлился недолго и был отменен в пятницу после того, как мексиканские власти пообещали обеспечить безопасность сельскохозяйственных инспекторов, проверяющих состояние фруктов и отсутствие сельхозвредителей и болезней. Однако скандал сыграл свою роль и вновь привлек внимание к проблеме: к тому повышенному интересу, который испытывает организованная преступность к экспортным фруктам.

Роберт Альмонте, бывший маршал из Техаса и специалист по мексиканским картелям (служба маршалов — старейшее федеральное правоохранительное ведомство США, подразделение министерства юстиции), объяснил Times, что банды наряду со своим главным бизнесом – торговлей наркотиками давно проявляют интерес и к сельскому хозяйству. Раньше они просто занимались рэкетом и заставляли крестьян платить «за крышу».

Тарифы зависели от размеров участков и ожидаемого урожая. Любое даже малейшее сопротивление вызывало крайне жесткий ответ. Чаще всего для того, чтобы сделать крестьян более сговорчивыми, бандиты похищали у них родных и держали их в качестве заложников. Однако сейчас, когда у картелей возникли проблемы с наркоторговлей, они перешли от «крышевания» к созданию собственных плантаций и выращиванию авокадо.

Бандиты заставляют крестьян освобождать землю и сажают авокадо. При этом они не позволяют никому, включая власти, вмешиваться в их новый бизнес. Тех, кто проявляет настойчивость, просто убивают. Бандиты из картеля Халиско чаще всего сначала похищают строптивых, пытают и затем убивают.

Что касается торговли кокаином, то спрос на него на главном рынке – в США в последнее время упал. Причина этому, считает профессор университета Сан-Диено Дэвид Ширк, разрешение, в последние годы, властей некоторых американских штатов выращивать марихуану и стремительный рост популярности нового зла — синтетических наркотиков.