Зеленский проводит внеплановое заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский проводит срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны в связи с возможным признанием Россией независимости ДНР и ЛНР. Кроме того, Зеленский сообщил, что провел консультации с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«В связи с заявлениями, прозвучавшими на заседании Совета безопасности Российской Федерации, провел срочные консультации Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем и созвал СНБО», – написал Зеленский в твиттере.

Ранее «Эксперт» сообщал, что президент России Владимир Путин созвал внеочередное заседание Совета Безопасности РФ по ситуации в Донбассе.

«Цель нашего сегодняшнего совещания заключается в том, чтобы послушать коллег и определить наши дальнейшие шаги на этом направлении, имея в виду и обращения руководителей Донецкой народной республики и Луганской народной республики к России с просьбой о признании их суверенитета, и постановление Государственной думы Российской Федерации на эту же тему с призывом к главе государства сделать это и признать независимость и суверенитет Донецкой народной Республики и Луганской народной республики», - сказал президент на заседании Совбеза.