Зеленский замахал ядерной дубинкой

За все эти постмайданные годы Украина зарекомендовала себя как страна, которая обивает пороги западных правительств, прося денег, оружия, внимания в обмен на ведение конфликта с Россией. И все эти годы Киев искомое получал — особенно в периоды эскалации российско-западного конфликта. Однако в последнее время ситуация несколько изменилась.

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Во-первых, Запад устал от Украины — ему нужно было не только спонсировать ее конфликт с Россией, но и превращать постмайданную Украину в маяк свобод и демократии на постсоветском пространстве (чтобы стимулировать революционные настроения в РФ). Киев же превращаться в маяк отказывался — не проводил реформ, не боролся с коррупцией, вел крайне антилиберальную внутреннюю политику. Во-вторых, в 2021 году Запад наконец-то осознал, что с Россией нужно договариваться, и Владимир Байден с Джозефом Путиным запустили большой процесс российско-американских переговоров. Да, они идут крайне медленно, но в то же время меняют тренд с конфронтационного на как минимум попытки о чем-то договориться.

Киев, понятно, этот тренд не устраивает. Зеленский пытался его сорвать через начало маленькой проигрышной войны на Донбассе, по итогам которой Россия ввела бы в регион войска (став тем самым формально агрессором и разрушителем Минских соглашений), Украина потеряла бы то, что потеряла, а Запад оказался бы вынужден не только сворачивать диалог с Москвой и вводить санкции, но также запускать новую спираль эскалации в отношениях с РФ и усиливать поддержку Украины.

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Однако Америка (которой эта война совсем не нужна) хотя и включилась в игру, но сам план не поддержала. Так, Байден несколько раз заявил, что солдат на Украину ни под каким соусом не отправит.

Киев недоволен — и это недовольство было усилено тем, что США сейчас ведут информационную войну за счет Украины. Войну не с Россией, а с Европой — нагнетая миф о неизбежном и вот-вот-сейчас начинающемся вторжении РФ на Украину, Штаты усиливают свое влияние на европейские дела, пугают европейцев и показывают им, что те неспособны защитить Старый свет без США. За эту игру расплачивается и Киев — бегством инвестиций, отказом западных авиакомпаний летать в Киев и иными моментами, которые уже стоят украинской экономике миллиарды долларов.

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Крайнее неуместная угроза

Возможно, именно поэтому в своей Мюнхенской речи Зеленский решил пойти ва-банк. Он приехал в столицу Баварии не просить, а требовать и выставлять ультиматумы.

Президент Зеленский попытался загнать США и Европу в цугцванг — ситуацию, когда любое действие Запада ведет к ухудшению западных же позиций. «С 2014 года РФ убеждает, что мы выбрали ложный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и обосновывать действиями, что это неправда. Разве не ЕС должен сегодня сказать: наши граждане положительно относятся к вступлению Украины в Союз. Почему мы избегаем этого вопроса? Разве Украина не заслуживает прямых честных ответов?», — спросил Зеленский, игнорируя слова, сказанные в 2017 году тогдашним министром иностранных дел Польши Витольдом Ващиковским: «с Бандерой в Европу вы не войдете».

В то же время украинский президент понимает, что Европа не может позволить себе сказать Украине официальное «нет», так как в этом случае потеряет и без того небольшое влияние на Украину, а также другие страны бывшего Союза (Грузию, Молдавию), в которых раздувался миф о евроинтеграции.

Примерно в такую же ловушку Зеленский вгонял Запад и по вопросу НАТО. «Нам говорят: дверь открыта. Но пока посторонним вход запрещен. Если не все члены НАТО хотят видеть нас или все члены Североатлантического союза не хотят видеть нас, скажите честно. Открытая дверь это хорошо, но нам нужны открытые ответы, а не годами не закрытые вопросы. Разве право на правду не входит в наши расширенные возможности? Лучшее время для нее — ближайший саммит в Мадриде», — возмущался украинский президент. Опять же, понимая, как что, по крайней мере пока, НАТО не может официальное «нет» Украине. Невключение в альянс Украины — это одно из требований Москвы по гарантиям безопасности, и пока на Западе звучат только неофициальные голоса за то, чтобы с ним согласиться.

Ну и, наконец, вишенкой на торте стал ультиматум. Причем ядерный. «С 2014 года Украина трижды пыталась созвать консультации государств-гарантов Будапештского меморандума. Трижды безуспешно. Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я как президент впервые, но и Украина, и я делаем это в последний раз…Если они снова не состоятся или по их результатам не будет конкретных решений по обеспечению безопасности нашего государства, у Украины будет полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года были подвергнуты сомнению», — заявил Владимир Зеленский. По сути, речь идет о готовности Киева отказаться от безъядерного статуса — то есть получать ядерное оружие.

Понятно, что обладающая ядерным мечом Украина не нужна не только России, но и США — и Зеленский почему-то считает, что американцы попытаются умиротворить его, успокоить и дать «конфетки», чтобы он забыл о ядерном статусе. Хотя на самом деле Вашингтону проще взять не «конфетки», а, например, «шоколад», сменив потерявшего берега Зеленского на куда более управляемого Петра Порошенко. О подобной смене говорили еще до стенд-апа Зеленского в Мюнхене — а после его выступления заговорили с большей силой.