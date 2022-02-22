Акции дня: бумаги «Газпрома» растут вопреки рискам

Акции российской компании «Газпром» торговались в плюсе, несмотря на риски санкций и напряженную политическую обстановку. За торги на Мосбирже во вторник, 22 февраля бумаги подорожали на +6,38% до 273,71 рублей за акцию.

Накануне, в понедельник рынок акций сильно просел после обострения ситуации на границе с Украиной и признания независимости Россией Донецкой и Луганской народных республик. Мировое сообщество восприняло это решение как посягательство на целостность Украины и нарушение минских договоренностей. В частности, в ответ на действия России канцлер Германии Олаф Шольц поручил министерству экономики ФРГ остановить процесс сертификации проекта «Северный поток – 2».

При этом цены на газ в Европе по состоянию на вторник находились в диапазоне 900 долларов за тысячу кубометров. По мнению заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева цены на газ в Европе взлетят до 2 тысяч евро за тысячу кубометров, если газопровод «Северный поток - 2» все-таки не будет сертифицирован.

Как считает аналитик «Велес капитал» Елена Кожухова, акции «Газпрома» во вторник отыгрывали падение, произошедшее в понедельник. «С технической точки зрения бумаги "Газпрома" восстанавливаются после достижения накануне 241 руб, минимума с мая прошлого года, при этом объемы торгов на сегодняшнем повышении пока что заметно ниже вчерашних, что предупреждает о преждевременности расчета на развитие уверенного роста. В целом же "длинные" позиции пока будут носить спекулятивный характер, а об улучшении технической картины можно будет говорить не раньше закрепления выше 320 руб.», - прокомментировала она.

Индекс Мосбиржи к концу торгов поднялся на +1,58% до 3084,74 пунктов. Индекс РТС вырос на +2,62% до 1239,11 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:02 мск составила 96,6 долларов за баррель (+1,27%). Российская валюта укреплялась – 79,52 рублей за доллар.