Байден распечатал санкционный мешок. Пока ничего страшного

Россия все же пошла на достаточно резкий в глазах западных стран шаг, официально признав Донецкую и Луганскую народные республики. Соответствующий указ вчера, 21 февраля 2022 года, подписал президент РФ Владимир Путин. Ответом Запада стал ожидаемый шквал заявлений о «нарушении Россией Минских соглашений» и необходимости введения в отношении нее новых санкций.

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США не стали медлить и первым шагом ввели рестрикции непосредственно в отношении ДНР и ЛНР. ТАСС сообщает, что президент США Джо Байден подписал в понедельник указ, устанавливающий для американцев запрет на финансирование и инвестиции в донбасские республики, а также на торговлю с ними.

«Запрещается следующее: <...> новые инвестиции со стороны физических и юридических лиц США <...> в так называемые <...> ДНР и ЛНР или другие подобные регионы Украины, которые могут быть определены министром финансов США по согласованию с госсекретарем», — говорится в тексте указа, распространенном пресс-службой Белого дома.

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Помимо этого, вводится запрет на ввоз в США прямо или косвенно любых товаров, услуг или технологий из ДНР и ЛНР, а также на экспорт, реэкспорт, продажу или поставки, прямо или косвенно, из США или каким-либо лицом из США, где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или технологий в ДНР и ЛНР. Указ предоставляет администрации США полномочия вводить санкции в отношении лиц, осуществляющих деятельность в ДНР и ЛНР, и представителей руководства работающих там организаций. Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

Как сообщается, американский лидер пришел к выводу о том, что признание Российской Федерацией «так называемых» (по его выражению) Донецкой народной республики и Луганской народной республики, о котором она заявляет, противоречит обязательствам России в рамках Минских соглашений и еще больше ставит под угрозу мир, стабильность, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Впрочем, понятно, что на санкциях в отношении ДНР и ЛНР Запад не остановится, и следующие рестрикции коснутся России. Об этом уже заявили, в том числе, во Франции, Польше, Австрии, Германии и Японии. Ограничения могут коснуться американских кредитных организаций, которые обяжут отказаться обрабатывать транзакции крупных банков из России, а также остановки экспорта в РФ полупроводников и высокотехнологичной продукции с использованием искусственного интеллекта.

Путин дал всем возможность победить

Если говорить о санкциях, уже введенных США, то они направлены на то, чтобы Россия не смогла извлечь экономическую выгоду из ДНР и ЛНР, и не затрагивают собственно экономику РФ, указывает старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников. Введение новых санкций против России возможно только в том случае, если произойдет военное вторжение на территорию Украины, в состав которой входят ДНР и ЛНР. По сути, на экономику РФ и простых россиян новые санкции не окажут ощутимого влияния.

Но и ДНР, и ЛНР давно уже не те экономически привлекательные регионы, которыми они были в советское время, говорит эксперт. Для их восстановления требуются ощутимые денежные вливания.

«Не думаю, что США — та страна, которая собиралась вкладывать деньги в восстановление этих республик, поэтому запрет на инвестирование и торговлю с Америкой в данном случае не то, чего следует опасаться. Так, США не ввели запрета на предоставление гуманитарной помощи ДНР и ЛНР. На территории республик разрешена деятельность международных банков развития, международных комитетов Красного креста и Полумесяца, ОБСЕ, а также ООН», — отмечает Гусятников.

Путин, признавая независимость ДНР и ЛНР, понимал, что последуют санкции со стороны ЕС и США, но Россия успела подготовиться к санкционному давлению, говорит, в свою очередь, Никита Донцов, руководитель коммуникационной группы «Влияние». С 2014 года Россия перестроила почти все сферы экономики, в которых страна зависит от Запада — производство сельхозпродукции, замкнутые цепочки поставок в промышленности, национальные системы платежных переводов СБП и «Мир».

Что же касается лидеров страны, то они уже максимально обложены санкциями, и их это не пугает: ранее США и ЕС слишком активно использовали этот инструмент, и теперь он перестал действовать, считает политолог. Более того, новые пакеты санкций от ЕС скорее всего не будут вводиться поспешно — европейцы захотят посмотреть, как будет развиваться ситуация, какие шаги предпримет Россия уже после признания республик, будут ли военные действия.

Сейчас, отмечает Донцов, Путин создал удобную ситуацию, из которой все ключевые страны могут выйти победителями: Россия признала республики, США обложат нас несущественными санкциями и объявят о своей героической победе в деле предотвращения третьей мировой войны, а украинский лидер доложит своим избирателям, что благодаря его усилиям страна сохранила независимость и суверенитет. Санкции будут, полагает эксперт, но, вероятно, формальные, и на жизнь россиян они никак не повлияют: Россия просто проводит независимую политику, и признание чьей-либо независимости — не военный, а политический инструмент.

Свои ресурсы и своя энергия сгладят эффект санкций

Вызванные настоятельной необходимостью последние политические решения нашей страны неизбежно приведут к ответным действиям со стороны западных стран, подтверждает преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий. Не приходится сомневаться, что санкции буду введены и, скорее всего, станут превосходить по жесткости сценарий 2014 года.

Ставшее традиционным увеличение количества физических лиц, попадающих под различные ограничения, давно уже несущественно. В то же время неизбежным выглядит расширение использования всевозможных экономических мер воздействия на нашу страну. Прежде всего, это касается суверенного долга.

Полный запрет на операции американских инвесторов с российскими ОФЗ и международными обязательствами России — это вопрос времени, считает эксперт. Союзники США в Европе и Азии эти действия поддержат. По сути, возможности внешнего заимствования сведутся к минимуму. С другой стороны, последние семь лет наша страна, и так находится на преимущественном «самофинансировании», успешно справляясь с решением основных социально-экономических задач.

Серьезный эффект может иметь использование Западом секторальных санкций, полагает Гожий. Прежде всего, это касается финансовой сферы, что может непосредственно сказаться на международной деятельности крупнейших российских банков. Запрет американским финансовым институтам на обработку долларовых платежей наших кредитных учреждений, несомненно, усложнит операционную деятельность отечественных финансовых институтов и повысит транзакционные издержки. Но уровень концентрации капитала в данной сфере исключительно высок, что наряду с накопленными золотовалютными резервами обеспечит долгосрочную устойчивость финансового сектора. Хотя стоимость банковских услуг и вырастет.

ЕС будет подключаться с санкционному давлению постепенно — слишком плотно поставки сырья из России интегрированы в технологические цепочки Европы. В такой ситуации, считает Гожий, Старый Свет в первое время ограничится «косметическими» мерами. Поэтому наш нефтегазовый сектор еще долго будет сохранять доминирование на европейском рынке. Другое дело, что сложившаяся ситуация ускорит процесс поиска нашими западноевропейскими партнерами альтернатив российским энергоносителям.

А вот российские металлурги уже в ближайшее время могут оказаться под «санкционным огнем». Все это ускорит переориентацию российского сырьевого экспорта в китайском направлении, чему будет способствовать и планомерное развитие дальневосточной инфраструктуры. Конечно, дельцы из Поднебесной не дадут нам европейских цен, однако смогут гарантировать растущие объемы закупок, что, в долгосрочной перспективе, важнее.

Существенный удар нашей экономике может нанести свертывание поставок высокотехнологичных товаров и комплектующих, продолжает аналитик. Современные микрочипы мы сами не производим и сокращение их импорта (в частности, из Японии и Тайваня), существенно усложнит логистику и производственные циклы ряда производств.

В итоге комплексное воздействие на российскую экономику различных ограничительных мер может привести к формированию мощного проинфляционного фактора, и рост цен на всех уровнях получит дополнительный импульс.

В целом же, заключает Анатолий Гожий, фатального удара по российской экономике ввод дополнительных санкций не нанесет. Будучи сырьевой и энергонезависимой страной, Россия вполне способна к развитию на основе внутренних ресурсов.