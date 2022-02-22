Байден выступил с обращением по поводу признания ДНР и ЛНР

Президент США Джо Байден выступил с обращением по поводу признания Россией независимости ДНР и ЛНР.

Глава Белого дома заявил, что вводит санкции против российского государственного долга и в отношении банков ВЭБ и ПСБ. Кроме того, санкции вводятся против представителей российской элиты и их родственников.

По словам Байдена, США координируют свои действия с Германией, с целью недопущения введения в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2».

«Пока Россия планирует свои следующие шаги, мы тоже планируем свои ответные действия», – сказал президент США. Байден пообещал продолжить поставлять Украине оборонительную помощь. Глава Белого дома призвал вывести российские войска из Белоруссии.

При этом Байден считает возможным дипломатический путь решения украинской проблемы. «Мы будем судить по делам, а не по словам», – пообещал он.

Закончив свое выступление, президент США не захотел отвечать на вопросы собравшихся журналистов.

Ранее «Эксперт» сообщал о согласовании странами Евросоюза санкций в отношении России.

Санкции предусматривают ограничение доступа к европейскому финансовому рынку и сервисам, затрагивают российский оборонный сектор и некоторые банки.

Под санкции ЕС попадут депутаты Государственной думы, голосовавшие за признание ДНР и ЛНР. Кроме того, санкции будут введены против 27 физических и юридических лиц, которые, по мнению ЕС, подрывают целостность Украины.

