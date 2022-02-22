В каких границах Россия признала ДНР и ЛНР

Вопрос о ратификации договоров с Донецкой и Луганской народными республиками стоял во вторник в повестке дня пленарного заседания Государственной Думы РФ первым. Ратифицируя их, депутаты де-юре одобряли и принятое накануне решение президента России о признании ДНР и ЛНР в качестве суверенных и независимых государств.

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Москва не стала дожидаться переговоров США по поводу урегулирования кризиса на Донбассе и форсировала события. Напомним, что днем 21 февраля состоялась телевизионная трансляция открытой части заседания Совета безопасности РФ, члены которого высказались за признание независимости республик.

По итогам президент объявил, что примет решение сегодня же, и после 21 часа последовало его телеобращение.

«Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение — незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой народной республики и Луганской народной республики», — заявил глава государства, выступив с обращением перед гражданами перед подписанием документов. Он отметил, что ситуация на Донбассе приобрела критический и острый характер.

И поздно вечером этого же дня президент России Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик. Тогда же состоялось и подписание с главами республик договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (включая военную), поступивших в Госдуму сегодня ночью.

Голосования в Госдуме относительно ратификации договоров с обеими республиками, прошли без прений. Депутаты только внесли в тексты по одной поправке, уточняющей, что договор вступает в силу с момента публикации (перед этим их должен подписать президент).

Ответы на вопросы

И объективно, и в общественном мнении ключевой вопрос: государства в каких границах признала Россия? Под контролем властей народных республик находятся лишь части территорий Донецкой и Луганской областей бывшей Украинской СССР. И эти территории меньше тех, властные полномочия на которых осуществляют власти Украины.

Срезу после голосования первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий пояснил «Интерфаксу», что независимость ДНР и ЛНР Россия признала в рамках их административных границ.

«Свои действия относительно неподконтрольных территорий, будут определять сами республики. Это может решаться в рамках переговорных вопросов, других вопросов, взаимодействия родных и близких, которые сейчас разделены линией фронта, а не границей», — добавил Водолацкий.

А после 19 часов точки на i расставил Владимир Путин. Как передало агентство РИА Новости со ссылкой на слова президента России: «РФ, признав ДНР И ЛНР, признала все документы, в том числе и конституцию, где указаны границы этих республик».

При этом, в конституции ДНР указано, что «территория Донецкой Народной Республики определяется границами, существовавшими на день ее образования» (конституция была подписана 14 мая 2014 года). Аналогичное положение есть и в конституции ЛНР.

Как пояснил «Эксперту» хорошо знакомый с ситуацией в ДНР эксперт, те части территорий Луганской и Донецкой областей, что подвластны Киеву, официально считаются в республиках неподконтрольными или временно оккупированными территориями

Собственно, если принять во внимание исторический контекст, это становится практически очевидным. В мае 2014 года отсутствовали сколько-нибудь определенные «линии соприкосновения» и «размежевания». Республиками — государствами — провозглашались соответствующие области. Кто и сколько там контролирует территорий, было неясно, и границами народных республик не могло считаться что-либо, кроме границ Донецкой и Луганской областей на карте Украины. Таковыми являются и официальные позиции их властей

Однако, Россия не намеревается силой отодвигать границы. «Рассчитываем, что все спорные вопросы по границе ДНР И ЛНР будут разрешены путем переговоров. Сейчас это невозможно, но в будущем это получится», — передает РИА Новости слова Владимира Путина.

Очень близкую к ним позицию артикулировал днем во вторник российский МИД. По вопросу границ ДНР и ЛНР «Интерфакс» передал следующее высказывание официального представителя МИД РФ Марии Захаровой: «Сейчас нужно решать другие вопросы. А этот вопрос он будет, безусловно, как-то решен».

«Война идет восемь лет, и вопрос границы возник не сегодня», — напомнила она. «Вы, конечно, не сможете решить вопрос с делимитацией и демаркацией границ за час. Это невозможно. Невозможно сделать даже для государств, которые являются добрососедскими и дружественными и у которых нет проблем. Это вопрос будущего», — объяснила Мария Захарова, подтвердив, что вопрос границ будет решаться.

Более осторожно выступил замглавы МИД РФ Андрей +Руденко, отвечая на вопрос о том, в каких границах Россия признает ДНР и ЛНР: «Границы, в рамках которых руководство ДНР и ЛНР осуществляет свои властные полномочия и юрисдикцию», — сказал заместитель министра иностранных дел, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс».

У нас нет территориальных претензий

С учетом всех «точек над i» можно трактовать его слова, да и ситуацию в целом, как признание фактической стороны дела, отделяя его от признания строго де-юре.

Следует отметить также, что в сопроводительных документах к законопроектам, сказано, что они создают правовую основу для пребывания на территории, соответственно, ДНР и ЛНР «российских воинских формирований, присутствие которых необходимо для поддержания мира в регионе и обеспечения надежной безопасности Сторон». Одновременно указано, что в договорах «содержатся положения, предусматривающие сотрудничество по широкому спектру направлений в экономической, социальной, гуманитарной сферах».

Но при этом есть принципиальный момент: Россия признала новые государства, имеющие территориальные претензии к соседнему государству. Но у самой России от этого территориальных претензий к Украине отнюдь не возникает. При всей очевидной вовлеченности нашей страны в дела ДНР и ЛНР, их внутри- и внешнеполитические установки к нам не транзитируются. Они теперь самостоятельные субъекты международного права, пусть пока только в глазах РФ, но именно о российской политике в связи с этим мы сейчас и рассуждаем. И мало ли, у кого к кому какие претензии из почти пары сотен стран, с которыми у России установлены дипломатические отношения.

Ратификация

Решения о ратификации договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и республиками, внесенных президентом Российской Федерации, в Госдуме принимались практически единогласно. Только при голосовании по ЛНР один из 400 голосов прозвучал «против». Но с учетом того, что этот опрос проводился вторым, а во время первого все 400 голосов были отданы «за», можно предположить, что у кого-то из народных избранников от осознания всей важности ситуации просто дрогнула рука. Шутка ли — быть причастным к историческому событию.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин видит в этом шаге движение к миру. «Принятие решения о ратификации договоров — единственный путь защитить людей, прекратить братоубийственную войну, предотвратить гуманитарную катастрофу, принести мир», — написал он в своем Telegram-канале.

О важности ратификации договоров на пленарном заседании Совета Федерации заявила и спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

«На повестке нашего заседания очень важное, во многом историческое решение, от которого напрямую зависит судьба миллионов жителей Донбасса — русских, русскоязычных, украинцев - тех людей, которые ощущают себя частью нашего большого народа, искренне верят в Россию, что Россия никогда их не бросит и не подведет», — обратилась она к сенаторам, подчеркнув, что уже семь лет жители Донбасса живут в постоянном страхе, «практически на военном положении, под обстрелами, в условиях блокады со стороны Украины, которая, если называть вещи своими именами, объявила войну собственным гражданам».

Утром, перед пленарным заседанием, все профильные комитеты Совфеда поддержали договоры и рекомендовали их к принятию.

Откликнувшись на призыв своего спикера и, конечно, страдающих граждан Донбасса, сенаторы не стали тянуть время и без лишних проволочек ратифицировали оба договора. Они выбрали мир.