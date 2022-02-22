Gas for Europe высказалась о приостановке сертификации «Северного потока — 2»

По словам представителя Gas for Europe GmbH, после сегодняшнего заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца компания находится в ожидании дальнейших шагов немецких властей.

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«Согласно сообщениям средств массовой информации, канцлер Германии Шольц заявил сегодня на пресс-конференции о приостановке процедуры сертификации Nord Stream 2. Мы не можем комментировать это и должны дождаться соответствующей информации от компетентных органов, адресованной всем участникам процесса», — сообщил «Эксперту» руководитель подразделения G4E по работе со СМИ и корпоративным коммуникациям Штеффен Эберт.

Напомним, во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что минэкономики ФРГ получило распоряжение остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2» на фоне признания накануне Российской Федерацией независимости Донецкой и Луганской Народных республик. Решение о признании республик Донбасса было принято накануне вечером Президентом России Владимиром Путиным, а сегодня утром ратифицировано Государственной Думой и Советом Федерации.

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«Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода», — цитирует РИА Новости заявление главы немецкого правительства, со ссылкой на Financial Times.

Канцлер Шольц также добавил, что пакет санкций против России после последних событий Германия примет в течении текущего дня.

Между тем, немецкое Федеральное сетевое агентство (Bundesnetzagentur) сообщило, что процесс сертификации газопровода «Северный поток — 2» приостановлен для передачи всех необходимых документов.

Как ранее писал «Эксперт», компания Gas for Europe GmbH должна стать владельцем и оператором немецкой части трубопровода, в соответствии с требованиями к независимому оператору сети передачи энергии, предъявляемыми положениями Закона об энергетической промышленности Германии.

По заявлениям представителей компании все технические условия эксплуатации трубопровода «Северный поток — 2» выполнены. Обе нитки газопровода заполнены газом и готовы к эксплуатации.

Процедура сертификации Nord Stream 2 AG была приостановлена Bundesnetzagentur 16 ноября 2021 года, до тех пор, пока основные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании, после чего агентство сможет провести проверку завершения подготовки документации, повторно предоставленной дочерней компанией в качестве нового заявителя.

26 января 2922 года Nord Stream 2 заявила об учреждении немецкой дочерней структуры, под названием Gas for Europe GmbH. Новая компания должна стать владельцем и оператором 54-километрового участка газопровода, расположенного в немецких водах, а также площадки береговых объектов в городе Любмин, в качестве независимого оператора транспортной системы, в соответствии с Законом об энергетическом хозяйстве ФРГ.

В январе представители немецких властей заявляли, что окончания процесса сертификации стоит ожидать не ранее середины 2022 года. Окончательное решение по этому вопросу должно было принять немецкое Федеральное сетевое агентство, после получения им заключения Европейской комиссии.