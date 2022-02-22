Гайский ГОК получил от «Уралмашзавода» первый образец новой модели шахтной дробилки

«Уралмашзавод» (УЗТМ, входит в группу «УЗТМ-Картэкс») поставил ПАО «Гайский ГОК» головной образец шахтной дробилки со сложным качанием щеки ЩДС-12х14У.

Как сообщает пресс-служба «УЗТМ-Картэкс», производительность оборудования составляет 650 тонн в час. Отмечается, что это первая дробилка со сложным качанием щеки российского производства.

Щековые дробилки используют для разрушения материала посредством сжатия между специальными плоскими поверхностями — так называемыми щеками. Щековые дробилки со сложным качанием щеки (ЩДС) предназначены для крупного дробления хрупких, то есть непластичных, материалов с временным сопротивлением сжатию до 300 МПа с влагосодержанием до 5%. По производительности они не уступают дробилкам с простым качанием щеки, которые УЗТМ выпускает с 2010 года, однако являются более компактными и мобильными. Это позволяет устанавливать их в ограниченном пространстве, к примеру, в шахтных камерах дробления или в составе карьерных дробильно-сортировочных комплексов.

Разработку ЩДС-12х14У «Уралмашзавод» начал в 2019 году, заказчиком выступил Гайский ГОК. Новое оборудование установлено в шахте «Эксплуатационная», в начале февраля оно прошло успешные испытания и было передано комбинату для промышленного использования.

«Благодаря поддержке УГМК и Гайского ГОКа, которые поверили в наш потенциал, мы в кратчайшие сроки смогли вывести на рынок новое, современное, конкурентоспособное оборудование», — отметил главный конструктор «Уралмашзавода» Виталий Фурин. По его словам, потребность в дробилках со сложным качанием щеки среди горнодобывающих компаний в настоящее время довольно высокая. «Запуск первой ЩДС будет способствовать развитию этого сегмента оборудования УЗТМ», — подчеркнул он.

Сообщается также, что специалисты Гайского ГОКа готовятся к сборке второй дробилки ЩДС-12х14У, которая поступила на комбинат в конце прошлого года. «Также УЗТМ поставит комплект оборудования, головной машиной которого станет дробилка со сложным качанием щеки — ЩДС-9х12У, для мобильного дробильно-сортировочного комплекса (МДСК) Учалинского ГОКа», — указывается в пресс-релизе.

ПАО «Уралмашзавод» производит оборудование для предприятий горнодобывающей отрасли, металлургии и атомной энергетики. УЗТМ входит в группу «УЗТМ-Картэкс», которую контролирует Газпромбанк.

Гайский ГОК (ПАО «Гайский горно-обогатительный комбинат») — предприятие в городе Гай Оренбургской области; входит в дивизион цветной металлургии Уральской горно-металлургической компании (УГМК). На базе Гайского месторождения сосредоточено 76% запасов меди региона.

Ранее «Эксперт» писал о том, что входящий в «Металлоинвест» Лебединский ГОК ввел в промышленную эксплуатацию мельницу ММС-9500х2900 с диаметром барабана 9,5 м, изготовленную ПАО «Уралмашзавод».