Глава «Нафтогаза» ожидает сохранение транзита «Газпрома» через Украину

Глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко считает, что «Газпром» в текущем году сохранит транзит природного газа через территорию Украины в случае отсутствия полномасштабных военных действий, сообщает «Интерфакс».

«Если не будет полномасштабной войны, то есть активных военных действий на всей территории Украины, мы не ожидаем прекращения транзита», – сказал Витренко на брифинге.

По мнению Витренко, Российская Федерация опасается невыполнения обязательств перед европейскими клиентами по долгосрочным контрактам из-за угрозы оплаты штрафов.

«Мы понимаем, что РФ и так вплотную подошла к тем минимальным объемам, которые она обязана поставлять на европейский рынок, иначе они не будут выполнять свои обязательства по долгосрочным контрактам. В результате они будут вынуждены платить многомиллиардные штрафы и окончательно терять свою репутацию поставщика», – резюмировал Витренко.



