Госдума РФ ратифицировала договор с ДНР и ЛНР

Нижняя палата российского парламента на пленарном заседании ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи договоры с Донецкой и Луганской народной республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.

Решение было принято Госдумой единогласно, передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на своих корреспондентов.

Ранее «Эксперт» сообщал, что уже в первые часы после объявления решения о признании независимости ЛНР и ДНР на эту тему высказались более 12,5 тыс. российских пользователей социальных сетей.

Согласно данным исследования платформы Brand Analytics, из однозначно обозначивших свою позицию по этому вопросу, 86% поддержали это решение, 14% были против.

Напомним, вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с республиками и провести переговоры по подготовке договора о дружбе. Путин также поручил Минобороны РФ обеспечить поддержание мира с помощью военных до заключения такого соглашения.

