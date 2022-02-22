Известный политолог назвал признание ЛНР и ДНР выгодным для Вашингтона

Известный российский политолог Сергей Марков заявил, что признание РФ независимости Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) выгодно для США.

«На самом деле, здесь у Вашингтона нет никаких возражений. Они выступают против признания ДНР и ЛНР только на словах, на деле же они от этого только выигрывают», — отметил эксперт в интервью Lenta.ru.

При этом Марков убеждён, что Вашингтон использует сложившуюся ситуацию в свою пользу.

«Для США это даёт большее пространство для реализации проекта «анти-Россия» на Украине. Теперь можно закрыть «Северный поток – 2», получить больше оснований для новых санкций в целом», — допустил Марков.

Кроме того, политолог убеждён, что по-настоящему серьёзные санкции могут быть введены только при наступлении российских войск на территорию Украины.

«В отсутствии санкций со стороны Вашингтона мир тоже не увидит ничего странного. Надо понимать, что эта история важна только для России: мы вводим войска, защищаем людей, Запад это практически никак не трогает», — резюмировал Марков.

Напомним, эскалация на востоке Украины продолжается с осени прошлого года. В то же время в западных СМИ стали появляться материалы о планах России напасть на Украину. Так, 11 февраля глава Белого дома Джо Байден призвал американских граждан покинуть Украину из-за риска российского «вторжения».

Примеру США последовали десятки стран. В субботу, 12 февраля, американский Госдеп объявил о сокращении штата своего посольства в Киеве по соображениям безопасности, в том числе путём перевода ряда дипломатов во Львов.

Вечером 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР. Президент поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с республиками и провести переговоры по подготовке договора о дружбе. Путин также поручил Минобороны РФ обеспечить поддержание мира с помощью военных до заключения такого соглашения.

22 февраля нижняя палата российского парламента на пленарном заседании ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи договоры с ДНР и ЛНР о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Решение было принято Госдумой единогласно.