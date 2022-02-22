Канцлер Шольц рискует попасть под суд из-за «Северного потока–2»

Завершенный проект «Северный поток-2» уже который месяц ждет ввода в эксплуатацию. Но вопрос начала работы газопровода до сих пор остается открытым в связи с геополитической напряженностью между США, Европой и Россией.
Особой остроты ситуации придало признание суверенитета ДНР и ЛНР президентом РФ Владимиром Путиным. Первой ответной реакцией немецкой стороны стало обращение канцлера ФРГ Олафа Шольца к минэкономики страны. Он призвал отозвать существующий доклад с анализом энергобезопасности проекта из Федерального сетевого агентства. Без сертификации «Северный поток - 2» не может быть введен в эксплуатацию.
Раздвоение позиции
Ситуация с признанием бывших украинских республик привела к двойственной позиции и некоторых других сторонников проекта. Например, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «если обширный санкционный режим вступит в силу, то им, разумеется, будет охвачен и Nord Stream-2».
Неоднозначная позиция ряда стран понятна: удар по энергетическому сектору России бумерангом вернется к европейским потребителям российского топлива. Проблемы могут начаться и у крупнейших энергетических компании Европы, некоторые из которых напрямую связаны с «Северным потоком-2». Готовы ли пойти на это европейские государства пока неясно. Однако первые административные шаги уже сделаны.
Между тем, в беседе с Energy Intelligence глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил: в крайнем случае, то есть случае не запуска в эксплуатацию «Северного потока-2», европейские партнера «Газпрома» по проекту — ENGIE, OMV, Shell, Uniper и Wintershall Dea — смогут подать в суд.
Как рассказал «Эксперту» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов, в ЕС существуют нормы, которые позволяют крупным инвесторам защищать вложенные средства от «недружественных» действий со стороны государства.
«К примеру, вы вкладываете деньги в крупный проект, а государство изменяет правила игры таким образом, что возврат средств будет происходить дольше, либо вообще станет невозможен. В таком случае, вы идете в суд, демонстрируете уровень своих затрат, решения ваших государственных органов. И суд обязует государство компенсировать средства, плюс еще и заплатить за некий моральный ущерб», — отметил Александр Фролов.
Эксперт подчеркнул, что данная норма неоднозначно воспринимается в самом Европейском союзе и критикуется «как потакающая крупным предприятиям». Однако в условиях текущих перемен в энергетической сфере Европы, такой подход является более, чем оправданным. Ответчиком по искам, учитывая сегодняшние действия, может стать как раз руководство Германии.
Проблема лишь в том, что в случае с «Северным потоком-2» получение компенсации от правительства может быть поставлено под вопрос. Причина — источники капитала Nord Stream AG 2.
Ссуда как аргумент в суде
«Если мы посмотрим на структуру собственности оператора первого «Северного потока», то мы увидим, что практически половина капитала принадлежит «Газпрому», а вторая - поделена между европейскими партнерами - участниками проекта. Подобная же схема реализовалась первоначально и в отношении «Северного потока -2». Была создана компания Nord Stream AG 2, капитал которой поделен между акционерами. Но ввиду того, что, начиная с 2015 года, стало активно нарастать санкционное давление, в частности в отношении «Северного потока-2», а также ввиду того, что некоторые страны ЕС начали «бегать по судам» и доказывать, что негоже европейским компаниям иметь долю в таком «ужасном проекте», все участники из европейского капитала вышли. Однако инвестиции они не прекратили», — заметил заместитель генерального директора Института национальной энергетики.
При этом эксперт подчеркнул, что статус данных инвестиций будет играть принципиальную роль в том случае, если дело лишенных «Северного потока-2» европейских партнеров «Газпрома» все же будет передано в суд. Если инвестирование было оформлено как ссуда российскому монополисту, то доказать свои потери из-за ограничительных мер компаниям будет крайне тяжело.
«Совсем ненулевая вероятность, что в таком случае, суд перенаправит партнеров спрашивать с «Газпрома». То есть от принципов оформления напрямую зависит итог судебных разбирательств», — добавил Александр Фролов.
Не все потеряно
Несколько иного мнения придерживается ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович. Он напомнил «Эксперту», что сценарий обращения в суд уже рассматривался европейскими партнерами «Газпрома» и ранее.
«Сценарии, при котором компании предъявляют иски немецкому правительству из-за того, что оно допустило ограничение на «Северный поток-2», рассматривались уже давно. Скорей всего, у компаний есть неплохие возможности доказать, что они потратили деньги не только на «Северный поток-2», но и на его сухопутное продолжение — Eugal, и на его продолжение по Чехии, MEGAL и MEGAL Süd и так далее», — заметил Станислав Митрахович.
По его словам, размеры указанных вложений сопоставимы. Если не превышают вложения в подводную составляющую. Главная же сложность судебного процесса для компаний может заключаться в обосновании оправданности иска.
«Потому что немецкие власти могут заявить, что сейчас имеет место форс-мажор, военная ситуация, на которую они реагируют. И тогда уже судам надо будет разбираться, насколько решение ФРГ, которое привело к финансовым потерям, было обоснованным», — констатировал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.
Фактор лоббирования
Впрочем, оба эксперта уверены – европейские партнеры «Газпрома» - слишком сильные игроки на мировом рынке, чтобы их позиция осталась без внимания.
«Риск, что средства не попадают под правила ЕС, есть. Но не будем исключать фактор лоббирования. Так как это крупнейшие энергетические предприятия, они имеют влияние на внутреннюю политику. Поэтому я бы не подписался под полной бесперспективностью подобного рода судебных разбирательств», — полагает Александр Фролов.
Кроме того, какое-то время компании будут ждать, будет ли возобновлена сертификация. А это, в свою очередь, полностью зависит от политического контекста, добавил Станислав Митрахович.
Ко всему прочему, решение властей ФРГ ставит под удар не только представителей бизнеса, но промышленность Евросоюза, а также простых обывателей уже сегодня, что прямым образом скажется на рейтингах поддержки действующего правительства. Вердикт суда общественности в отношении европейских политиков, свернувших «Северный поток-2», в итоге может быть весьма жестким.
«Вообще, речь Шольца привела к моментальному росту стоимости газа на 10%. И я думаю, что это не конец истории. Да, отопительный сезон в Европе пройден, но надо же закачивать газ и на следующий сезон. Это должно происходить с учетом ограничений, под которыми находятся алюминиевые, цинковые заводы, производства азотных удобрений. Это все тянет вниз европейскую экономику. Цена на коммунальные услуги растет. Готовы ли политики Европы рисковать и жить с учетом ограничений вечно? Я в этом не уверен», — заключил Станислав Митрахович.