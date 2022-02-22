Канцлер Шольц рискует попасть под суд из-за «Северного потока–2»

Завершенный проект «Северный поток-2» уже который месяц ждет ввода в эксплуатацию. Но вопрос начала работы газопровода до сих пор остается открытым в связи с геополитической напряженностью между США, Европой и Россией.

Особой остроты ситуации придало признание суверенитета ДНР и ЛНР президентом РФ Владимиром Путиным. Первой ответной реакцией немецкой стороны стало обращение канцлера ФРГ Олафа Шольца к минэкономики страны. Он призвал отозвать существующий доклад с анализом энергобезопасности проекта из Федерального сетевого агентства. Без сертификации «Северный поток - 2» не может быть введен в эксплуатацию.

Раздвоение позиции

Ситуация с признанием бывших украинских республик привела к двойственной позиции и некоторых других сторонников проекта. Например, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что «если обширный санкционный режим вступит в силу, то им, разумеется, будет охвачен и Nord Stream-2».

Неоднозначная позиция ряда стран понятна: удар по энергетическому сектору России бумерангом вернется к европейским потребителям российского топлива. Проблемы могут начаться и у крупнейших энергетических компании Европы, некоторые из которых напрямую связаны с «Северным потоком-2». Готовы ли пойти на это европейские государства пока неясно. Однако первые административные шаги уже сделаны.