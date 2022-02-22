Кремль допускает возможность нормализации отношений с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможна нормализация отношений между Москвой и Киевом, сообщает «Интерфакс».

Он отметил, что возможный разрыв дипломатических отношений между Россией и Украиной может обернутся дополнительными проблемами в налаживании двусторонних отношений. «Их когда-то надо налаживать», – сказал Песков.

Отвечая на вопрос, возможно ли в принципе наладить отношения между Россией и Украиной, пресс-секретарь президента сказал, что ничего невозможного нет.

«Если занимать ответственную позицию, если относиться с уважением друг к другу, если держать слово, если выполнять обязательства, если не нападать на собственных граждан, то все возможно», – сказал Песков.

Ранее «Эксперт» сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассмотрит вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и РФ.

«Мне пришёл запрос от министерства иностранных дел, чтобы я рассмотрел вопрос разрыва дипломатических отношений между Украиной и Россией, – подчеркнул Зеленский. – Я сейчас буду работать над этим вопросом, и не только над этим вопросом, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны Российской Федерации».

