Курс рубля: оснований для паники и ажиотажной покупки доллара нет

По итогам вчерашнего дня курс рубля к доллару снизился почти на 3,6%. Результат можно назвать неплохим, учитывая, что российский рынок акций понес почти втрое большие потери. Кроме того, значительная часть просадки рубля пришлась на вечерние часы, когда рынком правят спекулянты, а крупные реальные продавцы валюты уже завершили рабочий день.

В ближайшие дни можно ожидать продолжения выхода нерезидентов из российских акций и облигаций, что, конечно, будет создавать нагрузку на рубль. С другой стороны, наступает время расчетов бизнеса с бюджетом по налогам, и крупные экспортеры традиционно увеличат продажу валютной выручки. Кроме того, не исключено, что в ожидании западных санкций госкомпании могут сократить долю валютных резервов из опасений, что эти активы могут быть «заморожены» или заблокированы.

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Наконец, нет никаких сомнений в том, что Банк России в ближайшее время не возобновит покупку валюты на Московской бирже для пополнения Фонда национального благосостояния. Не исключено, что активы последнего будут использованы для восстановления инфраструктуры ДНР и ЛНР, и не купленный объем долларов и евро в рамках бюджетного правила просто пойдет в зачет расходам из ФНБ.

На этих факторах сегодня с утра рубль пытался укрепиться, в паре с долларом вернувшись под отметку 80. Однако ближе к открытию основной сессии на Мосбирже курс российской валюты вновь ушел в район вчерашнего закрытия — 80,3 руб. за доллар.

Очень многое для рублевых активов будет зависеть от характера западных санкций — в частности, будет ли рассматривать Запад ввод российских войск в теперь уже признанные республики как «оккупацию» части Украины, или нет.

К настоящему моменту президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий торговлю и инвестиции в ДНР и ЛНР, но это еще не окончательные меры.

«Дальнейшее снижение рубля будет очень умеренным (если будет вообще), и у населения пока точно нет оснований для паники и скупки валюты», — считает главный аналитик «Алора» Алексей Антонов.

Для российского рынка акций утро началось с уверенного отскока — это спекулянты решили зафиксировать прибыль по шортам, откупив подешевевшие акции. Но в дальнейшем ситуация вновь начала ухудшаться: в «красную» зону уверенно ушли вчерашние аутсайдеры торгов и первые кандидаты на жесткие санкции — Сбербанк, ВТБ и «Роснефть».

Скорее всего, снижение российского рынка акций продолжится. Крупные игроки будут сокращать долю акций в портфелях, а нерезиденты и вовсе их распродавать в условиях санкционных рисков и вероятности начала полномасштабных боевых действий в ДНР и ЛНР. О том, что акции сбрасывают крупные инвесторы, свидетельствуют огромные обороты торгов. Вчера в акциях индекса Мосбиржи наторговали на 661,6 млрд руб. Это максимальное значение, которое едва ли не вдвое выше предыдущего рекорда, установленного 18 января (353 млрд руб.) — такие данные приводит Василий Карпунин из БКС.

Техническая поддержка 3000 пунктов по Индексу Мосбиржи вряд ли удержит индикатор от дальнейшей просадки; сильное же падение акций продолжится в том случае, если западные санкции окажутся реально жесткими или Украина попытается вернуть неподконтрольные ей, а теперь к тому же признанные Россией донбасские республики.

Но при любом раскладе лучше рынка будут выглядеть акции сырьевых компаний негосударственного сектора. Не исключено, что сегодня в отдельных бумагах таких эмитентов начнутся точечные покупки.

На западных площадках пока все спокойно. Умеренно снижаются фьючерсы на фондовые индексы, отыгрывая рост политической напряженности, но при этом дорожают сырьевые активы из опасений перебоев в поставках сырья на мировой рынок со стороны России. Впрочем, внешний фон в ближайшие дни не будет оказывать значительного влияния на принятие трейдерами инвестиционных решений. Основное их внимание будет сфокусировано на политических новостях.