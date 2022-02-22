Нефть приблизилась к сотне за баррель. Газ вновь взлетел до небес

Как и следовало ожидать, признание Россией ЛНР и ДНР вызвало переполох на рынках и отправило цены на энергию и энергоносители в заоблачную высь. Так, цены на газ в Европе, сообщает Bloomberg, в одночасье выросли на 13%, а нефть вплотную приблизилась к 100 долларам.

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Естественно, никто не знает, как будут развиваться события вокруг Украины дальше, но очевидно — по крайней мере, для инвесторов — что этот конфликт может угрожать поставкам энергоносителей. И в первую очередь — газа из России в Европу. Это не может не отразиться на ценах, потому что Россия — крупнейший поставщик энергоносителей на континент в целом и газа в частности. Причем, около трети российского газа идет на запад по газопроводам через Украину.

Рестрикции в отношении Москвы могут разбалансировать потоки российских энергоносителей. Чаще всего упоминаемые финансовые санкции — и, главным образом, ограничение доступа российских компаний к иностранным валютам — могут резко поднять цены практически на все виды сырья, начиная с нефти и газа и заканчивая металлами и сельхозпродуктами.

«Это означает, что высокие цены на газ продержатся дольше, потому что рынки уже не один месяц находятся в нервном ожидании, — приводит Bloomherg объяснение старшего аналитика Оксфордского института энергетических исследований Кати Ефимовой. — Вероятно, теперь последуют американские и европейские санкции (против России)».

Фьючерсы на голландский газ в 9:33 утра в Амстердаме были на 7,3% выше, чем в то же время днем ранее. Они поднялись до 77,85 евро за МВт/час. Баррель нефти марки Brent подорожал до 99,38 доллара, цена угля выросла на 4,4%.

Энергетические рынки Старого Света лихорадит уже много недель к ряду, потому что они следуют за зигзагами противостояния между Москвой и Западом. Из-за начавшегося в прошлом году энергетического кризиса цены на газ выросли вчетверо. Геополитическая напряженность подпитывает ралли на нефтяном рынке — параллельно с явным отставанием предложения от устойчиво растущего спроса.

«Нефтяной рынок в следующие несколько месяцев будет оставаться на лезвие ножа, — прогнозирует Шри Паравайккарасу из FGE. — Цены вполне могут очень быстро преодолеть стодолларовый рубеж».

На руку ценам на энергоносители играет и Bloomberg, утверждая, несмотря на опровержения из Москвы, что с лета прошлого года Россия начала снижать поставки газа в Европу, ограничила продажи на спотовом рынке и не позволила Евросоюзу заполнить газом хранилища, тем самым подготовившись к зиме. Европе, пишет агентство, лишь чудом удалось избежать худшего развития кризиса, но с учетом того, что треть всего газа на континент по-прежнему приходит из России, говорить об ослаблении энергетической зависимости не приходится.

Существуют опасения и относительно того, что санкции могут быть направлены в том числе против газопровода «Северный поток — 2», который в обход Украины напрямую связывает Россию с Германией. Процедура сертификации была прервана еще в конце прошлого года и до сих пор не возобновлена — оператор газопровода пытается выполнить условия немецкого энергетического регулятора. Катя Ефимова из Оксфорда считает в этой связи, что дальнейшая задержка процедуры сертификации «Северного потока — 2» весьма вероятна.

Это, впрочем, не оказало — по крайней мере, внешне — влияния на позицию европейских властей. В своих недавних выступлениях председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен настаивала, что Европа нормально переживет зиму даже в случае полного прекращения поставок газа из России. В этих словах есть доля истины: положение на континенте сейчас действительно лучше, чем было в конце прошлого года. Теплая погода и огромная вереница танкеров с американским сжиженным газом (ПСГ) замедлили опустошение газовых хранилищ. По некоторым оценкам, еще до конца февраля уровень газа в них может восстановиться до среднего за пять лет.