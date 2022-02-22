Никель готовится к санкциям

Начало недели выдалось нервным не только для рынков акций и облигаций. Немало неприятных минут пережили и рынки сырья, в частности, базовых металлов. Cтоимость никеля в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) в понедельник поднялась выше 24,6 тыс. долларов за тонну впервые с августа 2011 года.

По данным на 10:53 мск цена на металл выросла на 1,93% до 24 610 долларов за тонну. Чуть позже металл пробил отметку и в 25 тысяч долларов за тонну.

«Цена никеля растет на фоне ожидаемого увеличения спроса на металл в Китае благодаря объявленным местными властями мерам по стимулированию экономики, — приводит ТАСС слова старшего аналитика по металлургии инвестиционного банка "Синара" Дмитрия Смолина. — Китайские производители нержавеющей стали потребляют более половины мирового выпуска никеля».

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«В последние месяцы биржевые запасы никеля снижались и сейчас они находятся на довольно низких уровнях, что тоже способствует росту цены на металл, — отметил Смолин. — Кроме того, возможные санкции со стороны Запада в отношении России также могут быть одним из факторов повышения стоимости никеля, так как наша страна является одним из ключевых производителей и, соответственно, поставщиков этого металла на мировой рынок».

Как заявила «Эксперту» аналитик по товарным рынкам компании «Открытие инвестиции» Оксана Лукичева, во время торговой сессии 21 февраля цены на никель на LME достигали 25 055,5 за тонну, реагируя на обострение ситуации вокруг украинского конфликта. Санкционный список со стороны условного Запада уже готов и может быть применен в любое время. Он может включать как невозможность проведения трансграничных платежей, так и торможение или прекращение экспорта ресурсов. Базовые металлы, к группе которых относится никель, являются уязвимыми в случае применения санкций.

По состоянию на 2020 год Россия производила около 6% от мирового объема никеля, а также контролировала около 5,3% рынка мирового экспорта металла. Это значимая доля, так как «Норильский никель» производит наиболее качественный рафинированный никель, который в том числе поставляется в рамках исполнения фьючерсных контрактов на LME. С учетом того, что запасы никеля на биржевых складах LME находятся на исторически низком уровне, любое препятствие в поставках приводит рынок никеля к резкому росту.

Дополнительные фундаментальные факторы, которые влияют на рынок никеля позитивно — вероятные прерывания поставок из Индонезии, рост спроса в Китае, а также назревающий рост потребления никеля при развитии энергетического перехода, продолжает эксперт. Кроме того, в первом полугодии поддержку ценам обычно оказывают сезонные факторы, в соответствии с которыми предложение никеля бывает ограничено в феврале-апреле непогодой в Юго-Восточной Азии.

Среднегодовая стоимость металла в 2022 году по расчетам на 19 февраля 2022 года, констатировала Оксана Лукичева, оценивается на уровне 24 тыс. долларов/тонна. Текущий уровень цен, по ее словам, указывает на достаточно высокую геополитическую премию в цене металла, которая в случае деэскалации может исчезнуть.

«Текущая неделя показала яркое “никелирование” котировок - как в технике: придание блеска, защита от “коррозии”. Это выражается в резком подъёме цен данного металла в первый день недели до десятилетних максимумов выше психологического рубежа 25 тыс. дол/тонну. Во вторник рост не только не иссяк, но продолжился на открытии торгов с “гэпом” — отрывом котировок вверх от предыдущих значений, до 25165 долларов», — отметил в беседе с корреспондентом «Эксперта» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Причины, как пояснил он, заключаются в сочетании технологических, конъюнктурных и политических факторов. Спрос на товар повышен в связи с восстановлением после пандемии. Растущую потребность в никеле предъявляют отрасли, находящиеся сейчас на подъёме. Это автомобилестроение и авиастроение, химическая и нефтехимическая промышленность, потребительский сектор, «зелёные технологии» и прочие. Повышенную потребность в данном металле демонстрируют и быстро восстанавливающиеся химическая и нефтехимическая отрасли, строительство, производство потребительских товаров.

С другой стороны, продолжил Марк Гойхман, с предложением есть немалые ограничения, явное отставание производства от потребностей. Запасы металла на складах, отслеживаемых биржей LME, составляют в феврале 2022 года только 30% от уровня апреля 2021 года. Важнейшая роль принадлежит сейчас геополитике. Риски военного конфликта Киева и Москвы, войны в центре Европы, санкций, могут означать сокращение поставок металла из России, ужесточение его дефицита. Это во многом стало триггером резкого подъёма именно 21-22 февраля.

На горизонте в ближайшие дни указанные факторы будут, вероятно, по-прежнему довить над рынок, считает Марк Гойхман. Но при стабилизации геополитической ситуации возможна коррекция цены к рубежам 24500-24700 долларов за тонну, где расположены сильные технические уровни поддержки. Но в целом восходящий тренд котировок на перспективу ближайших месяцев сохранится.