Оборот «СберМегаМаркета» в 2021 году составил почти 30 млрд рублей

Маркетплейс «СберМегаМаркет», входящий в экосистему Сбера, раскрыл финансовые показатели по итогам четвертого квартала 2021 года и за 2021 год.

Оборот компании (GMV) в прошлом году составил 29 млрд рублей, увеличившись в 3,4 раза по сравнению с предшествующим 2020-м, передает ТАСС.

Самый заметный рост зафиксирован в четвертом квартале 2021 года — в этот период GMV «СберМегаМаркета» превысил 18,3 млрд рублей, что в 7,4 раза больше, чем за тот же период 2020 года, и в три раза выше по сравнению с третьим кварталом 2021 года.

Количество доставленных заказов у маркетплейса по результатам года выросло в 3,3 раза по сравнению с 2020-м и достигло 6,4 млн — при этом 4 млн заказов пришлось на четвертый квартал, что в 9,3 раза больше показателей аналогичного периода 2020 года.

Число товарных позиций (SKU) на «СберМегаМаркете» увеличилось за год в 1,4 раза и достигло 3,2 млн SKU, а количество российских городов, куда доставляются заказы, превысило тысячу (прирост в 2,2 раза по отношению к 2020 году). Общее число пунктов выдачи заказов, включая партнерские, за год удвоилось и превысило 60 тысяч точек.

Накануне финансовые результаты опубликовал другой представитель экосистемы Сбера, «СберМаркет» (в отличие от «СберМегаМаркета», он не является маркетплейсом, который сотрудничает с продавцами, а представляет из себя сервис по доставке товаров из крупных сетей). Согласно отчету компании, в прошлом году ее оборот вырос в три раза по сравнению с 2020-м, составив 58,6 млрд рублей. Количество выполненных заказов на «СберМаркете» в 2021 году выросло в четыре раза и достигло 24 миллионов.

Ранее «Эксперт» писал о том, что онлайн-гипермаркет «Перекресток впрок» могут объединить со «СберМегаМаркетом». Сообщается, что Сбер и X5 обсуждают расширение сотрудничества, предполагающего совместные проекты в области электронной коммерции; основной фокус X5 в этом направлении будет направлен на развитие сервисов быстрой доставки продуктов.