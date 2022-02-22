Politico: Европа обрекает себя на кошмар, вводя санкции против России

Несмотря на всю очевидность признания ДНР и ЛНР это решение Москвы оказалось для всех и, в первую очередь, для Запада неожиданностью. Коллективный Запад, включая Европу, решил отреагировать на признание республик на юго-востоке Украины новыми жесткими санкциями. Между тем, как считает издание Politico, их принятие несет серьезную угрозу для объединенной Европы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала отрезать Россию от международной банковской системы, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригрозил российским компаниям запретом на операции в американских долларах и британских фунтах. Санкции в финансовой сфере могут оказаться для Москвы чувствительными, но вот санкции в энергетической сфере, наполняющей российский бюджет более чем на треть, могут оказаться для Евросоюза бумерангом. Например, сейчас не очень ясно, помешают финансовые санкции ЕС расплачиваться за газ с «Газпромом» или нет.

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Главная проблема, считает Politico, заключается в том, что несмотря на все обещания и намерения ослабить энергетическую зависимость Европы от России еще в 2014 году, сделать это не удалось до сих пор. Мало того, зависимость стала еще сильнее. Так, в 2020 г. 35% всего импорта газа Европой приходились на Россию. Для сравнения: в 2010 году доля российского газа составляла 26%. В прошлом году Россия поставила объединенной Европе только трубопроводного газа, т.е. исключая сжиженный газ (СПГ) более 42% всего приобретенного ей газа.

«Энергетика — большой слон в комнате, когда разговор заходит об европейских санкциях против России», — говорит эксперт финского Института международных отношений Мария Шагина.

Теоретически Европа обладает мощным экономическим рычагом в отношениях с Россией. Достаточно вспомнить, что объем ее торговли с Москвой в 10 раз больше, чем у Вашингтона. Однако цена розыгрыша нефтегазовой карты может оказаться, по мнению Politico, для нее слишком высока. Не удивительно, что итальянский премьер Марио Драги заявил, правда, это было еще 18 февраля, т.е. до признания Москвой ДНР и ЛНР, что европейские санкции не должны включать энергетику.

Однако фон дер Ляйен настроена решительно и утверждает, что в Брюсселе рассматривают все варианты и возможности, включая санкции в энергетическом секторе. При этом принцип единогласия в ЕС означает, что принятие всех важных решений, к каковым несомненно относятся санкции, означает, что любая европейская страна, стоит ей этого захотеть, может сорвать их введение.

Без особого энтузиазма относится к отказу от российского газа и крупнейшая европейская экономика — Германия. Рольф Мютцених, возглавляющий фракцию социал-демократов в Бундестаге, не скрывает, что эффект от ведения санкций против России будет иметь для немецкой экономики серьезные последствия.

«Об этом (последствиях) необходимо помнить, особенно когда разговор заходит о потребителях, — заявил Мютцених в телеинтервью 20 февраля. — Мы окажемся перед перспективой не только пустых газовых хранилищ, но и перед перспективой перебоев с поставками из России. Альтернативы есть, но лучше всего этого избежать».

Федерация немецкой промышленности (BDI) предупреждает, что растущие цены на газ и электроэнергию очень сильно ударят по всей экономике ФРГ. Ситуация настолько серьезна, считают в BDI, что даже среднего размера компаниям из разных секторов экономики, возможно, придется перебираться за границу.

Газ — главный, но далеко не единственный элемент энергетической зависимости ЕСМ от Москвы. Например, объединенная Европа покупает в России половину всего необходимого угля. В 2020 г. Россия значительно опережала Норвегию, Казахстан и США по поставкам на континент нефти.

Несмотря на всю антироссийскую истерию ни один крупный еврочиновник не призывает отказаться от закупок российских энергоносителей. В основном они, включая фон дер Ляйен, говорят лишь о необходимости иметь альтернативные источники поставок, скажем, газа в случае, если из-за боевых действий российский газ перестанет поступать в Европу.

Старший аналитик Оксфордского института энергетических исследований Майк Фулвуд считает очень слабой вероятность того, что Евросоюз сам, по собственной инициативе, откажется покупать у России газ, нефть и уголь, потому что это нанесет куда больший вред Европе, чем России, особенно, в краткосрочной перспективе.

Необходимо учитывать энергетику, считает Майк Фулвуд, и при оценке воздействия финансовых санкций. Так, отключение России от SWIFT заставит ее перестать поставлять газ, потому что «Газпром» не сможет получать за него деньги.

Последствия антироссийских санкций для самой Европы будут тяжелыми. Весь вопрос сейчас заключается в том, готовы ли европейцы жертвовать своим благосостоянием и благополучием ради Украины?

У США имеется одно важное орудие для защиты своей экономики от эффекта бумеранга при введении жестких санкций. Речь идет о так называемых «вторичных санкциях», позволяющих Вашингтону наказывать те компании и бизнесменов из третьих стран, которые продолжают вести дела с попавшими в санкционные списки фирмами или физическими лицами.

Европейцы настоятельно просят Вашингтон не вводить такие санкции, потому что от них очень сильно могут пострадать европейские компании и торговля.

В отношении санкций очень важно, чтобы их поддержало как можно больше других стран. Например, если Вашингтон введет санкции против российской платины, Россия сможет продолжить продавать его в Азию, откуда его могут перепродавать уже в переработанном виде в США и Европу.