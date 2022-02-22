Появилась первая реакция западных СМИ на признание Россией ДНР и ЛНР

Президент России Владимир Путин 21 февраля объявил о решении признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. После почти часового выступления глава государства подписал указ о признании ДНР и ЛНР, а также договоры с республиками о дружбе, сотрудничестве и помощи. Первая реакций западных СМИ на данное решение начала появляться утром, 22 февраля, передает Общественная служба новостей.

Французская Le Figaro посвятила событию статью, в которой отмечается, что дружественное осуждение западными государствами признания Москвой ДНР и ЛНР было предсказуемым.

«В своем телеобращении Путин выдвинул "абсолютно ложные" обвинения в адрес Украины и Запада», - подчеркнул автор материала издания Handesblatt. Кроме того, в статье приводится высказывание американского банкира и публициста Дэниела Альперта, который считает, что «выступление Путина значительно укрепляет авторитет Джо Байдена и американских спецслужб».

Британский таблоид Independent отмечает, что «Владимир Путин нарисовал зловещую картину того, что ждет Украину впереди».

«Заявление российского президента осложняет усилия по поиску дипломатического решения кризиса», - говорится в материале.

На портале американской телекомпании CNN был опубликован материал, в котором авторы попытались спрогнозировать будущее отношений Москвы и Пекина на фоне признания Россией ДНР и ЛНР.

«Китай находится в сложном положении по мере эскалации кризиса на Украине, поскольку он пытается найти баланс между крепкой дружбой с Россией и своей практической внешней политикой непоколебимой защиты государственного суверенитета», - отметили журналисты.

В свою очередь, постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд, комментируя произошедшее, заявила, что президент Владимир Путин «разорвал в клочья» Минские соглашения.

