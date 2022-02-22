Против МТС возбуждено антимонопольное дело из-за повышения цен на услуги

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении компании МТС из-за необоснованного, по мнению ведомства, повышения цен на сотовую связь.

Об этом сообщается на сайте ФАС.

«ПАО "МТС" в январе 2022 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5%, обосновав это ростом своих затрат. При этом подтверждений роста расходов в объеме, достаточном для обоснования повышения тарифов, оператор в адрес ведомства не представил», — указывается в сообщении.

В службе напомнили, что повышение цен при отсутствии технологического, экономического либо иного обоснования нарушает интересы потребителей.

Ранее «Эксперт» писал, что компания МТС договорилась с «Газпром-медиа» о трансляциях канала «Матч Премьер». По словам президента МТС Вячеслава Николаева, решение является шагом в сторону развития подписочной модели, объединяющей партнерские и собственные сервисы экосистемы компании.

Еще в 2019 году МТС провозгласила, что ее стратегией является развитие собственной экосистемы, когда клиенты компании будут пользоваться не только услугами мобильной связи, но и другими сервисами, среди которых финансовые услуги (МТС-банк), развлечения («МТС Музыка»), доступ в интернет и телевидение (МТС ТВ), билеты на мероприятия («МТС Ticketland») и другие услуги. Компания поставила перед собой цель, согласно которой до 40% ее клиентов будут пользоваться помимо сотовой связи еще и дополнительными сервисами, а средний чек абонента за счет этого вырастет вдвое.