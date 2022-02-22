Путин поручил российской армии обеспечить мир в ДНР и ЛНР

Президент России Владимира Путин поручил вооруженным силам РФ обеспечить мир на территории ДНР и ЛНР.

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«В связи с обращением главы Донецкой Народной Республики Министерству обороны РФ обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего указа, осуществление Вооруженными силами РФ на территории Донецкой Народной Республики функции по поддержанию мира», – говорится в указе президента России о признании ДНР.

«В связи с обращением главы Луганской Народной Республики Министерству обороны РФ обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего указа, осуществление Вооруженными силами РФ на территории Луганской Народной Республики функции по поддержанию мира», – говорится в указе президента России о признании ЛНР.

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В третьем пункте указов о признании ДНР и ЛНР говорится о поручении МИД РФ подготовить договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

Ранее «Эксперт» сообщал, что президент России в присутствии главы ЛНР Леонида Пасечника и главы ДНР Дениса Пушилина подписал указ о признании ДНР и ЛНР.