Путин заявил о прекращении существования Минских соглашений

Президент России Владимир Путин заявил, что Минских соглашений больше не существует из-за отказа Украины от их выполнения, сообщает ТАСС. Президент отметил, что Россия была заинтересована в выполнении этих соглашений, ставших результатом компромисса.

«Все остальные годы … усилиями нынешних киевских властей все было сведено к нулю. Минские договоренности были убиты еще задолго до вчерашнего признания народных республик Донбасса. И не нами, не представителями этих республик, а действующими киевскими властями», – сказал Путин.

Он отметил, что Европа не смогла заставить Киев выполнять Минские соглашения, поэтому не было иного выхода кроме признания ДНР и ЛНР.

22 февраля «Эксперт» сообщал, что президент России в присутствии главы ЛНР Леонида Пасечника и главы ДНР Дениса Пушилина подписал указ о признании ДНР и ЛНР.