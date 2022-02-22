Reuters: в Вашингтоне заявили, что введение российских войск в ДНР и ЛНР не повлечет жестких санкций

Запад анонсировал новые санкции против России после того, как Москва признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми и направила туда свои силы.

По словам посла США в ООН Линды Томас-Гринфилд, действия России являются нарушением международного права и посягательством на суверенитет и территориальную целостность Украины, передает Reuters. «Мы можем, будем и должны быть едины в наших призывах к России вывести свои войска, вернуться за стол переговоров и работать в направлении мира», — заявила она после заседания Совета Безопасности ООН вечером 21 февраля.

Между тем представители администрации Джо Байдена сообщили, что решение Владимира Путина не повлечет введения широкого пакета санкций, который разрабатывали США и союзники, поскольку войска России уже были на территории Украины. Вместо этого Белый дом планирует применить точечные, более целенаправленные и менее жесткие ограничительные меры, пишет агентство.

Согласно уже опубликованному указу президента США, под запретом окажутся инвестиции и торговля с самопровозглашенными республиками. Помимо этого, вводится запрет на ввоз в США прямо или косвенно любых товаров, услуг или технологий из ДНР и ЛНР, а также на экспорт, реэкспорт, продажу или поставки, прямо или косвенно, из США или каким-либо лицом из США, где бы оно ни находилось, любых товаров, услуг или технологий в ДНР и ЛНР.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уточнила, что решение о дополнительных мерах будет принято 22 февраля. Какие именно санкции могут быть еще объявлены, агентство не уточняет, однако сообщается, что администрация Джо Байдена подготовила первоначальный пакет санкций против России, который включает запрет финансовым учреждениям США обрабатывать транзакции для крупных российских банков — об этом рассказали в минувшие выходные осведомленные лица. По их данным, также будут применяться санкции против российских физлиц и компаний, которые будут внесены в список специально назначенных граждан и по факту исключены из банковской системы США. Им запретят торговлю с американскими компаниями, их активы в США будут заморожены.

В январе представитель Белого дома заявлял, что администрация Байдена хочет оградить обычных россиян от бремени ограничительных мер в случае если Россия вторгнется в Украину и сфокусироваться на промышленных секторах. Тем не менее, по словам представителя Белого дома по национальной безопасности Питера Харрелла, «ключевые люди» все же столкнутся с «масштабными санкциями».

Ограничения по экспорту также могут быть введены, но скорее всего не будут иметь серьезных последствий, хотя и снизят способность России осуществлять промышленное производство в ряде ключевых секторов, отмечает агентство. Предположительно, речь идет, в частности, об авиации, морском деле, IT-технологиях и оборонной промышленности.

Ранее «Эксперт» писал, что Госдума на пленарном заседании ратифицировала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи договоры с Донецкой и Луганской народной республиками (ДНР и ЛНР) о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи.