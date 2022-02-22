«Росатом» построит в Южно-Сахалинске первую газовую котельную по концессии

Компания «РИР-Сахалин», входящая в дивизион АО «Русатом Инфраструктурные решения» госкорпорации «Росатом», построит в Южно-Сахалинске автоматизированную газовую котельную мощностью 60 МВт по концессионному соглашению.

Как сообщается на сайте администрации города, соглашение подписали мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин и руководитель ООО «РИР-Сахалин» Максим Беккер.

«В соглашение входит проектирование и строительство котельной, предельный размер инвестиций составляет более 800 млн рублей», — приводятся слова Беккера. Глава «РИР-Сахалин» уточнил, что концессионное соглашение рассчитано на 15 лет, в течение которых предполагается обеспечить возврат инвестиций.

Это первая котельная, которая будет возведена в Южно-Сахалинске на условиях концессии. Подчеркивается, что на стоимости услуг ЖКХ реализация проекта никак не скажется — разницу между себестоимостью 1 Гкал тепла котельной и тарифом компенсируют за счет средств регионального и местного бюджетов.

Объект будет расположен в юго-восточной части города, его планируется ввести в эксплуатацию в октябре 2023 года. По словам мэра Южно-Сахалинска, этот район уже давно нуждается в улучшении качества теплоснабжения. «Город растет, новые жилые комплексы и социальные учреждения требуют все больше теплоносителя. Обеспечить юг города надежным, качественным и бесперебойным теплоснабжением и горячим водоснабжением — задача будущей котельной», — отметил Сергей Надсадин.

ООО «РИР-Сахалин» с 2020 года выступает управляющей компанией для АО «Сахалинская коммунальная компания» (СКК), которое обеспечивает теплоснабжение областного центра и близлежащих сел, обслуживая теплосети общей протяженностью почти 320 км. «РИР-Сахалин» управляет работой теплосетевого комплекса Южно-Сахалинска и реализует мероприятия по развитию системы теплоснабжения города.

«Русатом Инфраструктурные решения» (РИР) — диверсифицированный холдинг, управляющий неатомной генерацией госкорпорации «Росатом». Компания реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения и развитию городской среды по всей России.

Ранее «Эксперт» писал о том, что группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова объявила о продаже 82,47% акций электроэнергетической компании «Квадра» входящему в «Росатом» АО «Русатом Инфраструктурные решения». Глава АО «Русатом Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина стала генеральным директором «Квадры», сменив на этом посту Семена Сазанова.