«Роснефть»: ESG-рейтинги – это не самоцель, а способ донести наши намерения

ПАО «НК «Роснефть» провела презентацию стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». Как отметил первый вице-президент компании Дидье Касимиро, новый курс был разработан «Роснефтью» для укрепления лидерских позиций в отрасли, а также усиления конкурентоспособности в рамках ESG-повестки и большего повышения ценности для акционеров.

Зеленая стратегия «Роснефти»

Обновленная стратегия компании будет строиться на следующих приоритетах: снижение углеродного следа, операционное лидерство и повышение эффективности. В качестве масштабной цели — достижение углеродной нейтральности к 2050 году по выбросам Областей охвата 1 и 2.

Достичь показателей по чистым нулевым выбросам «Роснефть» планирует благодаря реализации ряда мероприятий по минимизации воздействия на окружающую среду, оптимизацию технологий, развитию низкоуглеродных источников производства электрической энергии, технологий по улавливанию и хранению углерода, созданию его естественных поглотителей.

В частности «Роснефть» планирует сократить абсолютные выбросы на 25% уже к 2035 году, а к 2030 году достичь нулевого рутинного сжигания ПНГ, снизить интенсивность выбросов метана до менее 0,2%, а также интенсивность выбросов в сегменте разведка и добыча до уровня менее 20 кг CO2 на б.н.э. Важную роль в реализации стратегии будут играть флагманский проект «Восток Ойл», реализуемый на принципах охраны окружающей среды, декарбонизация активов компании, а также пилотные проекты по улавливанию, утилизации, транспортировке и хранению углерода (CCS и CCUS).

Впрочем, уверенное движение «Роснефти» в русле политики ESG было оценено и иностранными аналитиками и ранее. За последний год компания укрепила свои позиции в международных ESG-рейтингах, показывая высокие результаты. Так, например, в 2021 году она стала единственной российской нефтегазовой корпорацией, получившей статус лидера в области устойчивого развития и включенной в состав участников глобальной инициативы Global Compact LEAD с формулировкой «за неизменную приверженность Глобальному договору Организации Объединенных Наций и Десяти принципам ответственного бизнеса».

Кроме того, аналитики Bloomberg назвали «Роснефть» ведущей российской компанией в вопросе оценки информационной открытости в области ESG. S&P Global повысила отраслевой рейтинг «Роснефти» в области устойчивого развития S&P Global ESG Scores на 14 пунктов — до 68 процентилей (баллов).

Также «Роснефть» вошла в число лидеров среди глобальных нефтегазовых компаний, принимающих участие в международном климатическом рейтинге CDP (Carbon Disclosure Project). По итогам независимой оценки «Роснефти» был присвоен рейтинг категории «В», что стало выше среднего показателя глобального климатического рейтинга участников.

Кроме того, только за 2021 год «Роснефть» заключила около двух десятков соглашений в области углеродного менеджмента и ESG. В числе прочего — совместные с партнерами проекты по увеличению поглощения парниковых газов, снижение косвенных энергетических выбросов и развитие водородной энергетики, применения механизмов компенсации выбросов парниковых газов и другие направления.

Акцент на социальной составляющей

«Сама позиция в ESG рейтингах не является самоцелью “Роснефти”», - заявил первый вице-президент компании Дидье Касимиро, отвечая на вопрос «Эксперта» на презентации. Тем не менее, по его словам, высокие места в рейтингах свидетельствует об устойчивости бизнес-модели компании и о ее способности сохранять высокие конкурентные и фундаментальные показатели.

«Именно это позволяет и дальше инвестировать в реализацию передовых ESG практик, и при этом сохранить заявленный уровень доходности. Потому что, в конце концов, мы — бизнес. И поэтому я с полной уверенностью могу назвать «Роснефть» одним из мировых лидеров ESG повестки. И мы рады, что продолжаем укреплять позицию в данных рейтингах», — отметил Дидье Касимиро.

Первый вице-президент «Роснефти» заметил, что все рейтинги являются важными для компании и учитываются в работе, так как каждый из них оценивает отдельные нюансы ESG политики.

«Но лично для меня особенно важна социальная составляющая. Ведь когда мы говорим об ESG, мы говорим о социально-ответственном инвестировании. Но в самом широком понимании — это вопрос устойчивого бизнеса в условиях меняющейся макроконъюнктуры. И для меня иметь такие оценки по ESG — это иметь оценку тому, насколько наша бизнес-модель устойчива в меняющейся макроконъюнктуре. Не может быть бизнес в классическом понимании, если этот бизнес не приносит прибыль и не может развиваться. У нас бизнес, который дает прибыль, и это видно по нашим результатам», — отметил Дидье Касимиро.

При рассмотрении принципов ESG, часто упоминается принцип моральных обязательств. Моральные обязательства важны, однако «Роснефть», инвестируя в ESG проекты, стремится получить все возможное благодаря эффективному управлению, добавил первый вице-президент компании.

«Эта догма не ушла. Она остается в приоритете и в нашей новой стратегии. Поэтому нам удалось обеспечить устойчивую низкую затратную базу по итогам 2021 года, удельные затраты на добычу компании оказались на самом низком уровне. И именно эта база дает нам возможности дальше развивать компанию, в том числе и в конъюнктуре, где принципы ESG важны», — отметил Дидбе Касимиро.

Заметим, что удельные затраты на добычу у «Роснефти» по итогам 2021 года находятся на одном из самых низких в отрасли уровне — 2,7 доллара за б.н.э. Это также наименьший показатель для нефтяной компании за последние 5 лет.

Реализация стратегии увеличит свободный денежный поток

На данный момент рейтинги ESG являются хорошим способом для компании донести намерения инвесторским сообществам, подчеркнул топ-менеджер. При этом успехи «Роснефти» в устойчивом развитии открывают для нее возможности для еще большего сотрудничества с иностранными партнерами, в том числе по вопросам снижения выбросов, компенсации выбросов углерода, углеродных кредитов и другим.

На данный момент, согласно расчетам «Роснефти», реализация новой стратегии позволит увеличить свободный денежный поток компании более, чем в два раза. Это гарантирует возможность осуществить цели развития в направлении «чистый ноль», считают в компании.

Само же дальнейшее следование политике ESG привлечет для компании новых клиентов, а также создаст дополнительные конкурентные преимущества в условиях меняющейся структуры мирового энергетического баланса.